Boston le še zmaga loči od konferenčnega polfinala, Dallas znižal zaostanek

Hokejisti Boston Bruins so ponoči v četrtfinalu vzhodne konference severnoameriške lige NHL premagali Toronto Maple Leafs s 3:1 in v seriji na štiri zmage povedli s 3:1. Takšen je izid tudi v serijah med Florida Panthers in Tampa Bay Lightning ter Carolina Hurricanes in New York Islanders. Dallas Stars so proti Vegasu znižali na 1:2.

Boston je po zmagi v Torontu na pragu uvrstitve v konferenčni polfinale. Brad Marchand je za Boston dosegel gol in podajo in postavil rekord Bruins za največ zadetkov v končnici (56). Za drugo ekipo iz atlantske skupine sta zadela še James van Riemsdyk in David Pastrnak. Jeremy Swayman je ubranil 24 strelov. Za Toronto je edini gol dosegel Mitch Marner. Kanadska ekipa je sicer izgubila zadnjih šest domačih tekem v končnici, več kot dva gola pa je dosegla le enkrat na zadnjih 11 tekmah v končnici, tako da jo v boju za preobrat čaka zelo težka naloga.

New York Islanders so na domačem ledu po dveh podaljških s 3:2 ugnali Carolino Hurricanes in prišli do prve zmage v seriji, v kateri Carolina vodi s 3:1 v zmagah. Odločilni gol za New York je po 1:24 minute drugega podaljška dosegel Mathew Barzal, ki je v gol preusmeril strel Roberta Bortuzza za svoj drugi zadetek na tekmi.

Za Islanders je sicer blestel vratar Semjon Varlamov, ki je zbral kar 42 obramb, vključno s 17 v prvem podaljšku. Pri New Yorku je bil tokrat natančen še Jean-Gabriel Pageau. Za Carolino sta zadela Seth Jarvis in Stefan Noesen, Frederik Andersen pa je na drugi strani vpisal 32 obramb. Prvo zmago v uvodnem krogu končnice so dosegli tudi hokejisti Tampa Bay Lightning s 6:3 nad panterji iz Floride. Brandon Hagel je dosegel dva gola in podajo, Brayden Point je bil enkrat natančen in dvakrat podal. S tremi asistencami sta se izkazala Nikita Kučerov in Victor Hedman, Steven Stamkos pa je bil dvakrat podajalec. Za Florido je Matthew Tkachuk vpisal dve podaji, zadeli pa so Sam Reinhart, Carter Verhaeghe in Oliver Ekman-Larsson.

V podaljške se je zavlekla tudi tekma med Vegas Golden Knights in Dallas Stars. Dallas je v gosteh s 3:2 strl zlate viteze za prvo zmago v seriji. Vegas ima zdaj prednost z 2:1 v zmagah. Dvoboj je s svojim drugim golom 3:38 minute pred iztekom podaljška odločil Wyatt Johnston. Miro Heiskanen je dosegel gol in podajo, Jake Oettinger pa je zbral 32 obramb za Stars, prvo ekipo iz centralne skupine. V vratih Vegasa je Logan Thompson zbral 43 obramb, Brayden McNabb pa je vpisal gol in podajo.

Liga NHL, končnica, 1. krog, izida:

- vzhodna konferenca:

Toronto Meaple Leafs - Boston Bruins 1:3

(Boston Bruins vodi v seriji s 3:1 v zmagah).



New York Islanders - Carolina Hurricanes 1:3

(Carolina Hurricanes vodi v seriji s 3:1 v zmagah). Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 1:3

(Florida Panthers vodi v seriji s 3:1 v zmagah). - zahodna konferenca:

Vegas Golden Knights - Dallas Stars 2:3 (po podaljšku)

(Vegas vodi v seriji z 2:1 v zmagah).