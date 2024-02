Boston na vrhu lige skupaj z Vancouvrom

Kučerov je točkovni zbir popravil ob zmagi petouvrščene ekipe vzhodne konference proti Arizona Coyotes s 6:3, ko je v statistiko vpisal gol in dve podaji. Njegov soigralec Steven Stamkos je z golom in podajo dosegel mejo 1100 točk v NHL.

Boston je do zmage prišel po tem, ko je Brad Marchand zadel v drugi minuti podaljška. To je bil Marchandov 396. gol v ligi, s čimer je postal peti najboljši v zgodovini Bostona, z 19. zadetkom v podaljšku pa se je na tretjem mestu večne lestvice izenačil z Jaromirjem Jagrom , pred njima sta le Aleksander Ovečkin (26) in Sidney Crosby (20).

Četrtouvrščena ekipa zahodne konference Dallas Stars je po podaljšku s 4:3 odpravila Anaheim Ducks, pri čemer je dvoboj odločil gol Thomasa Harleyja po 38 sekundah podaljšane igre. Edmonton Oilers, ki so šesti na zahodu, so s 3:0 premagali Chicago Blackhawks, njihov najboljši strelec Connor McDavid (63 točk) je ob tem vpisal dva gola in podajo, Leon Draisaitl pa tri podaje.

Zmagala je tudi osma ekipa zahodne konference Nashville Predators, ki je bila v gosteh s 3:2 boljša od Minnesote Wild. Ta je povedla z 1:0, a so gosti v zadnji tretjini dosegli tri zadetke za preobrat.

V vzhodni konferenci so na četrtem mestu Carolina Hurricanes, ki so tokrat slavili s 3:2 proti New Jersey Devils. Vodili so že s 3:0, v zadnji tretjini pa se je vragom uspelo zgolj približati. Obračun sedmouvrščenih Philadelphia Flyers in osmouvrščenih Detroit Red Wings pa so s 3:0 dobili slednji, vse zadetke so dosegli v drugi tretjini.

Na preostalih dve tekmah večera so Montreal Canadiens s 4:3 odpravili New York Islanders, pri čemer je Sean Monahan prispeval dva gola in podajo, Calgary Flames pa so doma izgubili proti Columbus Blue Jackets z 2:5.

Anže Kopitar bo z Los Angeles Kings v noči na soboto gostoval pri Coloradu.