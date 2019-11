Boston na vrhu ujel Washington

Junak tekme v Kanadi je bil David Pastrnak, ki je že v prvih dveh delih dosegel tri gole za vodstvo s 6:1, ki so ga gostje iz Bostona v zadnji tretjini le še povečali. Brad Marchand inCharlie Coylesta dosegla po gol in dve podaji. Malo presenečenje je pripravila Minnesota, ki se je s 3:2 veselila v New Jerseyju in dosegla pomembni točki po slabem začetku sezone. Gostje so trikrat povedli, nazadnje v 44. minuti, ko je Ryan Suterpostavil končni izid. Gostitelji so se v končnici sicer trudili, a jim je izenačenje preprečil predvsem gostujoči vratar Kaapo Kahkonen, ki je zbral 32 obramb. Chicago je v domači dvorani s 3:0 premagal Dallas. Tekma je bila izenačena vse do končnice, ko sta Patrick Kane(51.) in Connor Murphy (58.) poskrbela, da sta obe točki ostali doma.

Anže Kopitar z Los Angeles Kings se po prostem večeru pripravlja na nov obračun. Deseto zmago v sezoni bodo kralji skušali doseči danes, ko v Kalifornijo prihajajo New York Islanders.



Izidi:

Montreal Canadiens -Boston Bruins 1:8

New Jersey Devils - Minnesota Wild 2:3

Chicago Blackhawks- Dallas Stars 3:0