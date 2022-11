Boston nadaljeval zmagoviti niz, uspešna tudi Washington in NY Islandersi

Za Boston so tokrat zadeli Jake DeBrusk v prvi tretjini ter Patrice Bergeron in Trent Frederic v tretji, v drugi pa je takrat za goste, ki so izgubili sedmič zapovrstjo, na 1:1 izenačil Brayden Schenn. Brad Marchand je podal pri dveh zadetkih domače ekipe.

Za Boston je bila to sedma zmaga na sedmi domači tekmi in osma v zadnjih devetih obračunih. "Tekma ni bila najboljša ne z naše ne z njihove strani, a je bila takšna, da si pač nekako moral priti do zmage. Nam je uspelo najti pravo pot," je dejal DeBrusk.

Washington Capitalsi so s 5:4 premagali Edmonton Oilers, pri čemer je Jevgenij Kuznjecov prispeval po dva gola in podaji za domače, pri katerih je Aleksander Ovečkin dodal gol in podajo. Za Ovečkina je bil to 788. gol v NHL, kar pomeni, da za 13 zaostaja za drugouvrščenim na večni lestvici Gordiejem Howom in 106 za Waynom Gretzkyjem.

Pri gostih je dva gola dosegel Ryan Nugent-Hopkins, po gol in podajo pa sta prispevala najbolj učinkovita igralca lige Leon Draisaitl in Connor McDavid. McDavid je s 27 točkami (13 golov, 14 podaj) prvi na lestvici strelcev, Draisatl pa s 25 (8/17) drugi.

Na tretji tekmi večera so New York Islandersi po podaljšku s 4:3 odpravili Calgary Flamese, Mathew Barzal je zbral tri podaje za domače, bil je podajalec tudi pri odločilnem zadetku v peti minuti podaljška, tega je dosegel Noah Dobson. Mikael Backlund je bil dvakratni strelec pri gostih.

Liga NHL, izidi:

New York Islanders - Calgary Flames 4:3 (podaljšek)

Boston Bruins - St. Louis Blues 3:1

Washington Capitals - Edmonton Oilers 5:4