Boston ne popušča, z novo zmago potrdil vodstvo na lestvici

Dve točki na vzhodu zaostajajo New Jersey Devils, ki so s 3:2 slavili po podaljšku v Torontu. Tekmo je v prvi minuti dodatnega dela odločil Belorus Jegor Šarangovič. Pred tem so bili vragi blizu uspeha že v rednem delu, a je William Nylander Kanadčanom v 58. minuti priboril izenačenje in točko.

Na zahodu vodijo Vegas Knights, ki imajo tako kot New Jersey 28 točk. V ameriški igralniški Meki so se gostitelji veselili zmage s 4:1, vsi goli pa so padli v zadnji tretjini.