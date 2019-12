Boston po norem preobratu do podaljška, a slavil je Chicago

'Kosmatinci' iz Bostona so prvič to sezono proti kateri od ekip zaostajali z 0:3, a so si nato v zadnji tretjini z goli Joakima Nordstroma, Chrisa Wagnerja, ki je zadel z igralcem manj, ter Toreyja Kruga priigrali podaljšek.

A zaman, saj jim je popolno veselje pokvaril Jonathan Toews, ki je za goste zadel že po 54 sekundah podaljšane igre in jim prinesel zmago, s katero so prekinili niz osmih zaporednih domačih zmag hokejistov Bostona.