Boston po treh porazih nazaj na zmagovite tirnice

Linus Ullmark bo zastopal Boston konec tedna, ki bo v znamenju tekmovanja zvezdnikov lige NHL All-Star v Sunrisu na Floridi. "V prvem polčasu tekme je bil neverjeten," je dejal napadalec Bruinsov Pavel Zacha. "Zaradi njega smo znova našli našo igro, vedno je bil zraven, nato pa smo malo prevzeli nadzor in dosegli nekaj golov, vendar to počne skoraj vsako tekmo za nas v celotni sezoni. On je odličen vratar." Zacha je dvakrat zadel, Charlie Coyle pa je prispeval dve podaji za Boston. "Mislim, da je bila to najboljša ekipna predstava v zadnjem času," je dejal trener Bruinsov Jim Montgomery. "Olajšanje ni prava beseda, ampak je šlo za to, da smo se vrnili k našemu standardu in ekipni identiteti." Za domače sta zadela Mitchell Marner in Calle Jarnkrok, Ilja Samsonov pa je zbral 24 obramb in imel asistenco za Toronto.

V Buffalu so člani domače zasedbe Sabres morali priznati premoč drugi najboljši ekipi vzhodne konference Carolina Hurricanesom, ki je slavila s 5:1. Sebastian Aho je podaljšal niz golov na šest tekem, zasedba iz Severne Karoline pa je prišla do svoje sedme zaporedne zmage. "Če lahko zabijem in tako pomagam ekipi zmagati, je lepo," je dejal Aho.

Stefan Noesen je dosegel gol in podajo, Jesperi Kotkaniemi in Jalen Chatfield pa sta zbrala po dve podaji vsak za orkane. Antti Raanta je zbral 29 obramb.

Izida:

Buffalo Sabres - Carolina Hurricanes 1:5

Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 2:5