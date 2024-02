Boston po zmagi v Edmontonu znova na vrhu

Austin Matthews je med ameriškimi hokejisti sploh najhitreje prišel do tega mejnika. Že pred tem si je rekordno znamko delil s Kevinom Stevensom (1992/93, Pittsburgh Penguins), potem ko mu je v sezoni 2021/22 to uspelo po 62 tekmah. Absolutni rekorder še vedno ostaja legendarni Wayne Gretzky, ki je ta mejnik v sezoni 1981/82 dosegel po vsega 39 tekmah. "Upam, da je to nekaj, s čimer lahko spodbudim mladi rod hokejskih igralcev iz Arizone. Ni pomembno od kod prihajaš. Bistveno je, da trdo garaš za svoje sanje," je po prvi tretjini za Sportsnet dejal hokejist, ki je otroštvo preživel prav v Scottsdalu v Arizoni, kot prvi izbor pa so ga na naboru leta 2016 vzeli javorovi listi. "Sem le hvaležen, da sem v tem položaju, da delam, kar obožujem. To želim početi še naprej," je še dodal 26-letnik, ki v nobeni sezoni doslej še ni dosegel manj kot 34 golov za Toronto. Od tega ima šest sezon z vsaj 40 goli, mejnik 50 pa je presegel drugič v karieri.



Med aktivnimi hokejisti je izboljšal znamko kanadskega kolega Connorja McDavida (Edmonton Oilers), ki je v pretekli sezoni 50 golov dosegel po 61 tekmah. Trenutno ima Američan po 535 tekmah 350 golov, kar je z 0,65 gola na tekmo sedmo najvišje povprečje v zgodovini lige NHL med hokejisti, ki so odigrali vsaj 100 tekem. Matthews je na zadnjih štirih tekmah dosegel devet golov in pomagal Torontu do niza petih zaporednih zmag. Ponoči so s 6:3 ugnali Arizono in ji prizadejali 11 zaporedni poraz. Mitch Marner je za Toronto zbral tri podaje, dva gola pa je dosegel še William Nylander. Toronto je na lestvici vzhodne konference peti, tik pred Philadelphia Flyers, ki so ponoči premagali Chicago Blackhawks s 3:1.