Boston s polnim izkupičkom iz New Yorka

Več dela je imel ob gostujoči zmagi Edmonton. Ob odsotnosti poškodovanega prvega zvezdnika ekipe ter kapetana Connorja McDavida z odlično formo nadaljuje prvi strelec lige Leon Draisaitl . Ob zmagi s 4:3 po podaljšku proti Carolini je prispeval gol in dve podaji. V dodatnem času je podal za gol Josha Archibalda , po vsega 59 odigranih tekmah pa ima Nemec na svojem računu že 95 točk (34 golov, 61 podaj). Med preostalimi moštvi še naprej po principu toplo-hladno igra zvezdniški Toronto. Javorovi listi se borijo za nastop v končnici, v boju za eno od osmih mest pa so si otežili življenje s porazom proti Buffalu z 2:5.

Zmage se je v boju za vrh v metropolitanski skupini veselil tudi Pittsburgh, ki ni imel pretežkega dela z najslabšim moštvom lige Detroitom. 'Pingvini' so slavili s 5:1, čeprav so že v šesti minuti zaostajali z 0:1. Zaostanek za Washingtonom zdaj znaša le še točko.

'Kosmatinci' iz Bostona imajo po novi zmagi, za katero so zadeli Charles McAvoy , Charlie Coyle in Patrice Bergeron , 86 točk, tri več od druge Tampe, ki ima odigrano tekmo manj.

Zmage s 5:1 se je v gosteh veselil Anaheim proti Vancouvru, po podaljšku pa je do domače zmage s 4:3 proti Dallasu prišla Ottawa. Po kazenskih strelih je s 4:3 proti Columbusu slavilo moštvo New Jersey Devils in s tem modrim jopičem prizadejalo še peti zaporedni poraz.

New Jersey je bil v noči na ponedeljek dejaven tudi na tržišču igralcev, saj se je v dveh različnih menjavah odrekel kapetanu Andyju Greenu ter strelcu 21. zadetkov v tej sezoni Blaku Colemanu. Slednji bo odslej igral za Tampo, medtem ko si je New Jersey zagotovil pravice za Nolana Foota in Vancouvrov izbor prvega kroga na letošnjem naboru. Nekdanji kapetan Green pa se seli v New York Islanders v zameno za branilca v razvojni ligi Davida Quennevilla in izbor v drugem krogu nabora leta 2021.

Vodstvo lige je sporočilo tudi nadomestni datum za tekmo, ki je bila prekinjena zaradi srčnega napada branilca St. Louisa Jayja Bouwmeestra. Anaheim in lanski prvak lige NHL bosta 11. marca odigrala celotno tekmo v dolžini 60 minut, le da se bo rezultat beležil od 1:1 naprej. Zaradi te tekme so prestavili tudi obračun med St. Loisom in Florido, ki bi moral biti 10. marca. Po novem bo na sporedu dan prej.