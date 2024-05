Boston silovito vstopil v konferenčni polfinale z visoko zmago nad Florido

Boston je z visoko zmago napovedal, da si želi drugačen razplet kot v lanski sezoni. Ekipa iz Massachusettsa je veljala za velikega favorita, kljub temu pa jo je Florida izločila že v prvem krogu končnice boja za Stanleyjev pokal.

Tudi tokrat so bolje začeli gostitelji in povedli z golom Matthewa Tkachuka, ki je zadel v 32. minuti. Morgan Geekie, Mason Lohrei in Brandon Carlo pa so še v drugi tretjini tehtnico prevesili na stran gostov. Justin Brazeau in Jake DeBrusk sta zmago potrdila v zadnjem delu.