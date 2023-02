Boston spisal zgodovino v ligi NHL

V drugi je za vodstvo domačih zadel Jason Robertson, sredi zadnje tretjine pa je izenačil Pavel Zacha. Linus Ullmark je za kosmatince zbral 29 obramb, Jake Oettinger pa za domače 34, s čimer pa ni preprečil 40. zmage v sezoni tekmecev. Ti so za ta mejnik potrebovali 53 tekem, s čimer so se izenačili z Washington Capitals iz sezone 2015/16. Boston je tako na dobri poti, da na zadnjih 29 tekmah rednega dela preseže tudi rekord Detroit Red Wings (1995/96) in Tampa Bay Lightning (2018/19). Obe ekipi sta redni del sezone končali s po 62 zmagami.

V ponovitvi lanskega finala je bila od Colorado Avalanche boljša Tampa s 4:3. Moštvo s Floride je zmagalo po kazenskih strelih, pri čemer je bil edini uspešni strelec Steven Stamkos. Colorado je vodil z 2:0 po zadetkih Artturija Lehkonena in Nathana MacKinnona, a se je Tampa rešila do podaljška. Za Tampo, pri kateri je Andrej Vasilevskij zbral 43 obramb, je bila to tretja zaporedna zmaga ter druga proti prvakom v vsega tednu dni. Lanski finale so sicer izgubili z 2:4 v zmagah. S tem so strele napredovale na četrto mesto vzhodne konference. Imajo 72 točk, vodilni je Boston s 85. Na drugem mestu so hokejisti Carolina Hurricanes (78 točk). Ti so za 35. zmago sezone ugnali Washington Capitals s 3:2. Pri 'prestolnikih' ni igral Aleksander Ovečkin, ki bo zaradi družinskih zadev manjkal najmanj teden dni, so sporočili iz vrst Washingtona.

Tretja ekipa vzhoda New Jersey Devils (75 točk) je prav tako prišla do zmage. S 3:2 je v gosteh ugnala Columbus Blue Jackets. V obračunu visokouvrščenih ekip zahoda pa so bili Winnipeg Jets boljši od Seattle Kraken. Jets so po kazenskih strelih slavili s 3:2 in se približali vodilnemu Dallasu na dve točki (71:69). Seattle je ostal peti in ima 66 točk, eno manj od Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja. Med Winnipegom in Los Angelesom so še Vegas Golden Knights (68 točk).

Na preostalih tekmah so Pittsburgh Penguins s 3:1 v gosteh ugnali San Jose Sharks. Tri podaje je prispeval Sidney Crosby, dva gola pa Jake Guentzel. St. Louis Blues so s 6:2 premagali Florida Panthers, dva gola je dal Brayden Schenn. Montreal Canadiens so bili s 4:0 boljši od Chicago Blackhawks, Ottawa Senators pa so s 3:2 po kazenskih strelih ugnali New York Islanders. Dvoboj je bil poseben za vratarja Ottawe Kevina Mandoleseja, ki je ob debiju zbral kar 46 obramb.

Za rekordom franšize je zaostal vsega eno obrambo, 47 jih je namreč zbral Craig Anderson februarja 2011. Absolutni rekord, odkar od sezone 1955/56 beležijo strele proti vratom, pa z 49 obrambami pripada prvemu nastopu Laurenta Brossoita v dresu Edmonton Oilers iz aprila 2015.

Izidi:

Washington Capitals - Carolina Hurricanes 2:3

Montreal Canadiens - Chicago Blackhawks 4:0

Columbus Blue Jackets - New Jersey Devils 2:3

New York Islanders - Ottawa Senators 2:3 (kazenski streli)

St. Louis Blues - Florida Panthers 6:2

Winnipeg Jets - Seattle Kraken 3:2 (kazenski streli)

Dallas Stars - Boston Bruins 2:3 (podaljšek)

Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning 3:4 (kazenski streli)

San Jose Sharks - Pittsburgh Penguins 1:3