Boston 'z metlo' v finale lige NHL

V vrstah kosmatincev iz Bostona se je izkazalPatrice Bergeron, ki je dvakrat zatresel mrežo na odločilni tekmi konferenčnega finala. Znova je bil zanesljiv finski vratar Tuukka Rask, ki je paral živce napadu Caroline in ohranil mrežo nedotaknjeno s 24 obrambami. Rask je vpisal svoj sedmi karierni shutout v končnicah. Bostončani bodo še tretjič v zadnjih devetih sezonah igrali v velikem finalu lige NHL. Sicer pa bo to njihov že 20. nastop v finalu. Boston je šestkrat osvojil naslov prvaka lige NHL, a pet od teh do leta 1972, zadnjič pa je bil pokal v TD Gardnu leta 2011. Boston se bo za Stanleyjev pokal v velikem finalu v seriji na štiri zmage pomeril z zmagovalcem obračuna finala zahodne konference med San Jose Sharks in St. Louis Blues. San Jose vodi z 2:1 v zmagah.

Možnosti za presenečenje so se zmanjšale že v 25. minuti, ko je vodstvo Bostonu zagotovil David Pastrnak ter prvič utišal navijače v PNC Areni v Raleighu. Nato se je začel šov v režiji Bergerona, zadnji gol, v nebranjeno mrežo, pa je padel nekaj več kot dve minuti pred koncem, pod četrti gol se je podpisal Brad Marchandza še šesto zaporedno zmago Bostona. Kosmatinci so pred tem s 4:2 izločili Columbus Blue Jackets, v uvodnem krogu pa s 4:3 Toronto Maple Leafs. Vratar Hurricanes Curtis McElhinney je bil nemočen. Njegova statistika je znašala 19 obramb.

Carolina, ki je v prvem krogu izločila lanske prvake Washington Capitals, nato pa v drugem pometla z New York Islanders, se je ekspresno poslovila od nadaljnjih bojev.



Izid, končnica, konferenčni finale:

Carolina Hurricanes - Boston Bruins 0:4

(Boston je z izidom 4:0 v zmagah napredoval v veliki finale)