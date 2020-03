Boston z zmago storil velik korak k prvemu mestu, kalvarija Dallasa se nadaljuje

Domača Philadelphia je lovila deseto zaporedno zmago, a so gosti pokazali, zakaj veljajo za trenutno najboljše obrambno moštvo lige NHL. Finec Tukka Rask je v vratih ustavil vseh 36 strelov domačih, na drugi strani ledu pa so kosmatinci izkoristili prednost igralca več na ledu v 39. minuti, ko je zadel Matt Grzelcyk. Piko na i je v 55. minuti postavil še Patrice Bergeron za 44. zmago v sezoni na 70 tekmah.

S tem je Boston prvi prebil mejo 100 osvojenih točk, s čimer imajo zdaj osem točk prednosti pred moštvom Tampa Bay Lightning. Strele so namreč izgubile obračun v Torontu z 1:2 in doživele drugi poraz v nizu. Za javorove liste sta zadelaWilliam Nylanderin Auston Matthews, ki je zabil svoj 47. gol v sezoni. S tem na lestvici najboljših strelcev zaostaja le za Aleksandrom Ovečkinom (Washington) in Davidom Pastrnakom (Boston), ki sta jih dosegla 48.

Pomembnih zmag v boju za končnico v zahodni konferenci sta dosegla Nashville Predators in Vancouver Canucks. Plenilci so v gosteh premagali Montreal s 4:2, dovolj pa je bila druga četrtina, v kateri so dosegli vse štiri zadetke. Vancouver pa je za domačo zmago s 5:4 proti New York Islanders potreboval kazenske strele. Edinega je izkoristil J.T. Miller ter s tem otočanom prizadejal še sedmi poraz zaporedoma, s čimer je moštvo iz New Yorka točko oddaljeno od mest, ki vodijo v končnico. Na njih sta še vedno Pittsburgh Penguins in Carolina Hurricanes, ki sta danes zabeležila zmagi proti odpisanima moštvoma na vzhodu. Pingvini so s 5:2 ugnali New Jersey Devils, Carolina pa je šele v zadnji tretjini strla odpor zadnjega Detroita in prav tako slavila s 5:2.

Kalvarija Dallasa se nadaljuje

Na zahodu se nadaljuje kalvarija Dallas Stars, ki so izgubili še šesto tekmo v nizu. Tokrat je bilo boljše moštvo New York Rangers, ki je slavilo s 4:2. Zvezde so, potem ko so se borile za vrh lestvice v centralni diviziji s St. Louisom, zdaj le še štiri točke od mesto, ki ne vodijo v končnico.

Izidi:

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 2:1

Montreal Canadiens - Nashville Predators 2:4

New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 2:5

Philadelphia Flyers - Boston Bruins 0:2

Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes 2:5

Dallas Stars - New York Rangers 2:4

Vancouver Canucks - New York Islanders 5:4 (kazenski streli)

Anaheim Ducks - Ottawa Senators 5:2