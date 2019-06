Boston za domači poraz v St. Louisu vrnil z 'obrestmi'

Ekipa Boston Bruins je zelo prepričljivo odgovorila na poraz na drugi tekmi finala, ko je St. Louis po podaljšku slavil v Bostonu. Na tretji tekmi so tekmecu v St. Louisu vrnili z "obrestmi" in slavili s 7 : 2. Za goste je gol doseglo sedem različnih hokejistov, Bruinsi pa sedaj vodijo z 2 : 1 v zmagah. Gole so dosegliBergeron, Coyle, Kuraly, Pastrnak, Krug, Acciari in Johansson, za gostitelja pa Barbašev in Parayko. Finec v vratih Bostona Tukka Rask je ubranil 27 strelov, njegov tekmec Binnington pa 14, a ga je trener po visokem vodstvu zmenjal z Allenom.

Dobitnik Stanleyjevega pokala bo moštvo, ki bo prvo doseglo štiri zmage. Četrta tekma finalne serije bo v noči na torek v St. Louisu.

Izid:

– finale NHL:

St. Louis Blues – Boston Bruins 2 : 7

(Boston vodi z 2 : 1 v zmagah)