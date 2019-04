V konferenčnem polfinalu še Boston in San Jose

V Bostonu sta gostiteljem v uvodnem delu vodstvo zagotovilaJoakim Nordstrom in Markus Johansson, gostom pa je v drugem delu upanje vrnil John Tavares. V zadnjem delu so za izdatno zmago Bostona poskrbeli Sean Kuraly, Charlie Coyle in Patrice Bergeron. V San Joseju pa je domačim zmago šele v 19. minuti podaljška zagotovil Barkley Goodrow. Pred tem je vse že kazalo na zmago gostov iz igralniške Meke, ki so do 49. minute srečanja vodili s 3:0. Zadeli so William Karlsson, Cody Eakih in Max Pacioretti. Sledil pa je neverjeten preobrat, saj so Logan Couturez dvema goloma, Thomas Max Hertlin Kevin Labanc, ta je bil tudi podajalec pri ostalih treh golih, v pičlih štirih minutah poskrbeli za preobrat. Kanadčanom je upanje 47 sekund pred koncem vrnil Jonathan Marchessault.

Glavni krivec za poraz Toronta je bil Cody Eakin, ki je storil grob prekršek nad kapetanom San Joseja Joejem Pavelskim in moral pet minut z ledu, gostje pa so prav vse gole dosegli z igralcem več na ledu.

V konferenčnem polfinalu vzhoda bo Boston igral s Columbusom, San Jose pa na zahodu s Coloradom.



Izidi, končnica, 1. krog:

- vzhod:

Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 5:1

(Boston je napredoval v konferenčni polfinale z izidom 4:3 v zmagah)

- zahod:

San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 5:4 (podaljšek)

(San Jose je napredoval v konferenčni polfinale z izidom 4:3 v zmagah)