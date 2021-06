Boston povedel z 2:1, Carolina zopet med živimi

Hokejisti Bostona in Caroline so v gosteh po podaljšku dobili tretji tekmi serije 2. kroga končnice severnoameriške profesionalne hokejske lige NHL. Boston je z 2:1 ugnal New York Islanders in v seriji povedel z 2:1, Carolina pa je bila s 3:2 boljša od Tampe in zaostanek v zmagah znižala na 1:2.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V New Yorku je z golom v četrti dodatni minuti tekmo odločil Brad Marchand. Mož odločitve je bil že drugič v letošnji končnici – prvič se je to zgodilo v seriji prvega kroga, ko je svoji ekipi zagotovil zmago na drugem obračunu proti Washingtonu. "Gol ni bil med najlepšimi, a nič zato. Vsaka ekipa si želi čim več streljati, še posebno v podaljških. Če ne moreš kakovostno podati, raje streljaj, razmišljamo. Več streljaš, več možnosti za zmago imaš in današnja tekma je še en dokaz, da je to res," je po tekmi dejal Marchand. Pred podaljškom je Boston v prvi tretjini v vodstvo popeljal Craig Smith, dobrih šest minut pred koncem rednega dela je izenačil Mathew Barzal. Vratar BostonaTuukka Raskje obranil 28, vratar domačih Semjon Varlamov pa 39 strelov. icon-expand Hokejisti Carolina Hurricanes so po zaostanku z 0:2 zopet v igri za napredovanje. FOTO: AP Carolina je prvi dve domači tekmi izgubila, a se je zdaj vrnila v igro za napredovanje. To jim je omogočil zadetekJordana Staala ob izteku šeste minute podaljška, pred katerim je svojo drugo podajo na tekmi prispeval Teuvo Teravainen. Njegov finski rojak Sebastian Ahoje prispeval gol in podajo, vratar Petr Mrazek, ki je med vratnici stopil prvič v končnici, pa je zbral 35 obramb. Pri domačih, ki so v rednem delu izničili zaostanek 0:2, je gol in podajo v statistiko vpisal Brayden Point, ki je po tekmi dejal: "Nismo zaskrbljeni. Če bi igrali slabo, bi bili, a smo pokazali zelo solidno predstavo. Je bil pa danes odličen tudi tekmec, z nekaj sreče si je zmago zaslužil." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke