Branilci naslova iz Tampe zlahka prek Islandersov, Columbus boljši od Detroita

Pri domači zasedbi je vratar Andrej Vasilevski dovolil zgolj en gol ter ubranil 25 poskusov za spremembo izida. Gostujočega vratarja Semjona Varlamova , ki je zbral le eno obrambo manj, pa so ukanili Anthony Cirelli , Mathieu Joseph , Brayden Point in Steven Stamkos .

Branilci naslova prvaka lige NHL s Floride, Tampa Bay, so se z osvojenimi 19 točkami zavihteli na tretje mesto v razvrstitvi atlantske skupine.

"Branimo se," je dejal trener floridskih strel Jon Cooper. "Vsakič si skušamo ustvariti priložnosti, da osvojimo točke." Otočani so po tretjem zaporednem porazu prikovani na zadnjem mesto metropolitanske skupine. Gostje z Long Islanda v New Yorku so sicer povedli z golom Mathewa Barzala, a Tampa na domačem ledu pred domačo publiko ni dovolila presenečenj.

So se pa za presenetljivo težkega nasprotnika izkazali modri jopiči, ki so premagali sedmo najboljšo ekipo vzhodne konference lige NHL. Detroit je po 25 minutah tekme v Columbusu vodil z 2:0, a je Columbus uspel poravnati izid do konca druge tretjine ter s tremi zadetki v zadnjih petih minutah tekme vpisati prestižno zmago proti tekmecu iz Detroita.