Branilci naslova lige NHL slavili pred domačimi gledalci

Za Philadelphio, ki je štiri zadetke dosegla v drugi tretjini, se je z dvema goloma in podajo izkazal Michael Raffl, gol in podajo je prispevalOskar Lindbloom. Letalci so prekinili štiri tekme dolg niz brez zmage. Le en gol manj so videli ljubitelji hokeja v Torontu, kjer je Columbus slavil po podaljšku s 4:3. Tekmo je odločil Gustav Nyquist, ki je unovčil kazenski strel v podaljšku. Za Columbus so zadeliRiley Nash, Pierre-Luc DuboisinAlexander Wennberg, Nick Foligno je vpisal dve podaji,Joonas Korpisaloje ustavil 28 strelov. Na drugi strani je tekmo z golom in podajo končal Auston Matthews, po enkrat sta zadelaWilliam NylanderinKasperi Kapanen. Andreas Johnssonin Jake Muzzin sta imela dve podaji, Frederik Andersen pa 34 obramb.

St. Louis je s 3:1 premagal Colorado, junak tekme je bil Vladimir Tarasenko z golom in dvema podajama. Za branilce naslova lige NHL sta bila strelsko uspešna še Brayden Schenn in David Perron.

Dallas je z 2:1 ugnal Ottawo, tekmo je odločilJoe Pavelski, ki je dosegel svoj prvi gol za novo ekipo.



Izidi:

Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets 3:4 (podaljšek)

Philadelphia Flyers - Vegas Golden Knights 6:2

St. Louis Blues - Colorado Avalanche 3:1

Dallas Stars - Ottawa Senators 2:1