Branilci naslova povsem na vrhu, Vancouver z novo zmago tik pod njimi

Moštvo Los Angeles Kings, za katerega igra tudi slovenski hokejski as Anže Kopitar, čaka razburljiv boj za najvišja mesta v razvrstitvi severnoameriške lige NHL. V noči na nedeljo sta zmagi dosegla neposredna tekmeca Kraljev, moštvi Vegas Golden Knights in Vancouver Canucks. Kralje naslednja tekma čaka v sredo zgodaj zjutraj v gosteh pri San Jose Sharksih.

Zlati vitezi iz igralniške Meke so na domačem ledu rutinirano odpravili kanadske goste Ottawa Senators s 6:3. Las Vegas je na 32. tekmi od 82 v rednem delu prišel do 21. zmage, vsega skupaj imajo Zlati vitezi 47 točk, kar je največ ne samo v pacifiški skupini in zahodni konferenci, ampak tudi v ligi NHL. Rezervni vratar Logan Thompson, ki je zamenjal Adina Hilla, je prišel s klopi in zbral 20 obramb, Jack Eichel in Ivan Barbašev sta dosegla po gol in podajo, za Zlate viteze pa so zadeli še Jonathan Marchessault, Nicolas Roy, Chandler Stephenson in William Karlsson. Vegas je niz zmag proti Ottawi podaljšal na devet tekem.

Drugouvrščena ekipa v tihomorski diviziji Vancouver Canucks se je presenetljivo mučila proti najslabši ekipi lige Chicago Blackhawks. Na koncu so Kanadčani le iztržili polni izkupiček z zmago 4:3 v vetrovnem mestu. Vancouver je vpisal 44. točko, zaostanek Kraljev na tretjem mestu lestvice skupine za njimi znaša šest točk. Na led so stopili tudi mestni tekmeci Kraljev Anaheim Ducksi in slavili prepričljivo zmago v gosteh pri New Jersey Devilsih s 5:1. Adam Henrique je proti svojemu nekdanjemu moštvu dosegel tri zadetke za svoj prvi hat-trick v karieri, Racmani pa so prekinili niz petih porazov. Anaheimu sicer ne kaže najbolje, na 30 tekmah je zbral zgolj 11 zmag za 22 točk, le eno več od zadnjeuvrščene ekipe pacifiške skupine San Jose Sharks.

Vodilna ekipa centralne skupine Colorado Avalanche je bila ponoči pretrd oreh za razglašene Morske pse, ki so v gosteh v Denverju doživeli poraz z 2:6. Nathan MacKinnon je z dvema goloma in dvema asistencama podaljšal niz točk na 15 tekem, Mikko Rantanen, Ryan Johansen, Valeri Ničuškin in Miles Wood so prav tako dosegli gole za Colorado. Na tekmi med Carolina Hurricanesi in Washington Capitalsi sta v rednem delu padla le dva gola. Derbi metropolitanske skupine so tako odločili kazenski streli. Najbolj zbran je ostal 31-letni ruski napadalec iz Čeljabinska Jevgenij Kuznjecov, ki je edini dosegel gol po koncu rednega dela za zmago gostov iz prestolnice z 2:1. Capitalsi so osvojili vsaj točko na petih od zadnjih šestih tekem kljub strelski suši prvega zvezdnika Aleksa Ovečkina. Ta ni zadel že od 18. novembra. Liga NHL, izidi:

Chicago Blackhawks – Vancouver Canucks 3:4

Carolina Hurricanes – Washington Capitals 1:2 (kazenski streli)

New Jersey Devils – Anaheim Ducks 1:5

Colorado Avalanche – San Jose Sharks 6:2

Vegas Golden Knights – Ottawa Senators 6:3