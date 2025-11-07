Branilci naslova previsoka ovira za Los Angeles

Kralji so povedli z 2:1 ko je bil v 11. minuti uspešen Corey Perry. Domači so edina zadetka dosegli v razmaku minute in 27 sekund. Po prvem golu na tekmi, ki ga je zadel Sam Bennett v začetku tretje minute, so gostje, Stanleyjev pokal so osvojili v prejšnjih dveh sezonah, najprej prek Brada Marchanda izenačili dve minuti in pol pred koncem prve tretjine. Nato so v drugem in tretjem delu igre podaljšali niz zaporednih golov na štiri, ko so bili uspešni še Sam Reinhart, Anton Lundell in Marchand. Slednji je s svojim drugim zadetkom v 13. minuti zadnje tretjine postavil končni izid.