Hokej

Branilci naslova previsoka ovira za Los Angeles

Los Angeles, 07. 11. 2025 07.26 | Posodobljeno pred 29 minutami

Hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL na domačem ledu izgubili z branilci naslova Florido Panthers. Gostje so slavili z izidom 5:2. Za gostitelje je njihov slovenski kapetan Anže Kopitar dosegel gol za izenačenje na 1:1 v 10. minuti uvodne tretjine.

Kralji so povedli z 2:1 ko je bil v 11. minuti uspešen Corey Perry. Domači so edina zadetka dosegli v razmaku minute in 27 sekund. Po prvem golu na tekmi, ki ga je zadel Sam Bennett v začetku tretje minute, so gostje, Stanleyjev pokal so osvojili v prejšnjih dveh sezonah, najprej prek Brada Marchanda izenačili dve minuti in pol pred koncem prve tretjine. Nato so v drugem in tretjem delu igre podaljšali niz zaporednih golov na štiri, ko so bili uspešni še Sam Reinhart, Anton Lundell in Marchand. Slednji je s svojim drugim zadetkom v 13. minuti zadnje tretjine postavil končni izid.

Sam Reinhart
Sam Reinhart FOTO: AP

Los Angeles je ob šestih zmagah doživel peti poraz, štiri točke je osvojil še v podaljških in je s 16 točkami ostal sredi prvenstvene razpredelnice v celotni ligi. Naslednjo tekmo bodo kralji igrali v nedeljo ob 20. uri po slovenskem času, ko jih bodo v Pittsburghu gostili Penguins.

Izidi:
Boston Bruins - Ottawa Senators 3:2 (podaljšek)

Buffalo Sabres - St. Louis Blues 0:3

New Jersey Devils - Montreal Canadiens 4:3 (podaljšek)

Carolina Hurricanes - Minnesota Wild 4:3

Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 5:3

Nashville Predators - Philadelphia Flyers 1:3

Dallas Stars - Anaheim Ducks 5:7

Vegas Golden Knights - Tampa Bay Lightning 3:6

Los Angeles Kings - Florida Panthers 2:5
(Anže Kopitar gol v 16:38 min. za LA Kings)

hokej nmhl los angeles kopitar
