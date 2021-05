Branilci Stanleyjevega pokala končnico začeli z dvema zmagama

Hokejisti Tampa Bay Lightning so si v prvem krogu končnice NHL proti Florida Panthers v boju na štiri zmage v centralni skupini priigrali prednost 2:0, potem ko so drugo tekmo v gosteh dobili s 3:1. Izkazal se je vratar Andrej Vasilevskij, ki je zaustavil 32 strelov, Steven Stamkos in Ondrej Palat pa sta oba zadela že v uvodni tretjini.

icon-expand Hokejisti Tampa Bay Lightning: Andrej Vasilevskij, Victor Hedman in Luke Schenn FOTO: AP

"Andrej (Vasilevskij, op. STA) je bil enostavno neverjeten. Saj mi že vemo, da je najboljši vratar na svetu, danes je to tudi pokazal. On je naša skala in vedno doda levji delež k našim zmagam," je o soigralcu dejal kapetan prvakov NHLSteven Stamkos. Poleg Stamkosa in Ondreja Palata je enkrat za branilce naslova Stanleyjevega pokala in tretje nosilce centralne skupine zadel še Yanni Gourde. Tretja tekma bo na sporedu v Tampi.

Pittsburgh Penguins so na drugi tekmi prvega kroga končnice NHL v vzhodni skupini poravnali razmerje moči v zmagah (1:1), potem ko so z 2:1 premagali New York Islanders. Na prvi tekmi so bili po podaljšku boljši otočani. Domači vratar Tristan Jarryje zaustavil 37 strelov. "Skušal sem biti osredotočen na svoje delo celotno tekmo. Mislim, da mi je uspelo bolje kot na prvi tekmi. S tem sem zadovoljen," je dejal Jarry. Bryan Rust inJeff Carter; zanj je bil to že 40. v končnici lige NHL, sta se vpisala med strelce za prve nosilce vzhodne skupine. Pri četrtih nosilcih iz New Yorka je Semjon Varlamov zbral 43 obramb, potem ko je moral prvo tekmo iz nepojasnjenih razlogov izpustiti. Takrat je novinecIlja Sorokinzaustavil 39 strelov. "Menim, da je bil Varlamov po prvem golu naravnost odličen. Imeli smo lepe priložnosti za vodstvo s 3:1, a jih nismo izkoristili. A vratar se je dobro premikal in bil 'našpičen'," je dejal trener gostovBarry Trotz.

Povsem izenačen je za zdaj tudi boj prvega kroga zahodne skupine med Vegas Golden Knights in Minnesoto Wild, potem ko so bili na drugi tekmi zlati vitezi boljši s 3:1. Vratar Marc Fleuryje v ameriški kockarski Meki nanizal 34 obramb, med strelce pa sta se vpisala junak večeraAlex Tuch, ki je zadel dvakrat – v drugi tretjini za prednost z 2:1 ter v tretji za 3:1 –, ter Jonathan Marchessault. Na zaostali tekmi rednega dela sezone so Vancouver Canucks s 4:2 premagali Calgary Flames. Thatcher Demko je zaustavil 38 strelov, pri francoskih Kanadčanih pa so se z golom in podajo izkazali Tyler Myers, Travis Hamonic inBrock Boeser. Poleg omenjene trojice se je med strelce za zmagovito ekipo vpisal še novinec Nils Hoglander.

