Bratislava Capitals izstopila iz lige ICEHL

V Bratislavi so hokejisti, ki so tam še ostali, v ponedeljek opravili zadnji skupni trening, že nekaj časa pa je bilo jasno, da v tej sezoni ne bodo več nastopali.

V Bratislavi so željo za izstop kluba izrazili že pred desetimi dnevi, a je moralo vodstvo tekmovanja najti rešitev za nadaljevanje sezone, preden je novico uradno potrdilo. Vzrok je smrt 24-letnega hokejista Borisa Sadeckega . Ta je v začetku novembra umrl v bolnišnici, kamor so ga nekaj dni prej prepeljali, ko je na tekmi med Bratislavo in Dornbirnom doživel srčni zastoj.

Sistem koeficientov

V ligi ICEHL so se tako morali soočiti s situacijo, ki je ne predvideva noben pravilnik. Kot so sporočili danes, so se odločili za sistem koeficientov, ki upošteva odstotek osvojenih točk na odigranih tekmah. Na ta način ni bilo treba odvzeti točk ekipam, ki so že igrale s Slovaki, v prihodnje pa bodo predvidene dvoboje Bratislave lahko brez posledic odstranili iz koledarja.

SŽ Olimpija, ki je najbolje začela sezono in je pred reprezentančno prekinitvijo vodila na lestvici (16 odigranih tekem, 11 zmag po rednem delu in 36 točk), tako ostaja vodilna tudi po preračunani lestvici, zdaj ima koeficient 2,250. Madžarski Fehervar je drugi (2,059), Innsbruck pa tretji (1,778).

Ljubljančani sicer v tej sezoni niso igrali nobene tekme z Bratislavo, prva je bila predvidena dva dni po smrti igralca in prav na dan, ko je umrl direktor kluba, a so jo odpovedali.