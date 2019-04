Brez Kopitarjevih točk 'Kralji' nemočni proti Anaheimu

Po prvi tretjini dvoboja v Anaheimu je bil rezultat 1 : 1, goste je v vodstvo povedel Mike Amadio, rezultat pa je izenačil Carter Rowney. V drugi tretjini so dvakrat zadeli domači, najprej je drugi gol za Anaheim po letu 2017 dosegel Korbinian Holzer, vodstvo pa je povišal Daniel Sprong.

V zadnjem delu igre sta za domače zadela še Sam Steel in Jakob Silfverberg, za goste pa je vmes na 2 : 4 znižal Carl Grundstrom. 'Kingsi' so imeli sicer več strelov na gol, a se je izkazal vratar Anaheima s 44 obrambami. To je bil že 50. poraz Anžeta Kopitarja in druščine ob 30 zmagah v sezoni.