Grozljiv prizor v Ottawi: po silovitem naletu negibno obležal. Pobirali so ga soigralci

Tekmo lige NHL med Ottawa Senators in Washington Capitals je zasenčil zaskrbljujoč trenutek, v katerem sta bila udeležena Jacob Chychrun in Nick Cousins. Po silovitem naletu je hokejist domače ekipe obležal na ledu in nekaj časa ni mogel sam vstati.

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V dvorani Canadian Tire Centre v Ottawi so gledalci spremljali izenačen obračun, ki je postregel z obilico razburjenja. Napetost je še narasla po golu Pierra-Luca Duboisa za izenačenje na 2:2, ko je vse kazalo, da bi lahko zmagovalca odločil šele podaljšek.

Nick Cousins ni (z)mogel sam z ledu ... FOTO: AP

Kmalu zatem pa je pozornost preusmeril oster trk med branilcem Washingtona Jacobom Chychrunom in napadalcem Ottawe Nickom Cousinsom. Chychrun je z močnim naletom s telesom podrl tekmeca, Cousins pa je po udarcu obležal na ledeni ploskvi.



Prizor je sprožil prerivanje med igralci obeh moštev, medtem ko je zdravstveno osebje hitelo na pomoč domačemu hokejistu. Cousins nekaj časa ni mogel vstati, z ledu pa ni odšel samostojno, kar je med navijači in soigralci povzročilo precejšnjo zaskrbljenost.