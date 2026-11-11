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Hokej

Grozljiv prizor v Ottawi: po silovitem naletu negibno obležal. Pobirali so ga soigralci

New York, 11. 11. 2026 10.45 pred 37 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Nick Cousins

Dvoboj rednega dela hokejske lige NHL med Ottawo Senators in Washington Capitals je zaznamoval močan trk Jacoba Chychruna in Nicka Cousinsa, po katerem je domači hokejist potreboval pomoč pri odhodu z ledene ploskve.

Tekmo lige NHL med Ottawa Senators in Washington Capitals je zasenčil zaskrbljujoč trenutek, v katerem sta bila udeležena Jacob Chychrun in Nick Cousins. Po silovitem naletu je hokejist domače ekipe obležal na ledu in nekaj časa ni mogel sam vstati. 

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V dvorani Canadian Tire Centre v Ottawi so gledalci spremljali izenačen obračun, ki je postregel z obilico razburjenja. Napetost je še narasla po golu Pierra-Luca Duboisa za izenačenje na 2:2, ko je vse kazalo, da bi lahko zmagovalca odločil šele podaljšek.

Nick Cousins ni (z)mogel sam z ledu ...
Nick Cousins ni (z)mogel sam z ledu ...
FOTO: AP

Kmalu zatem pa je pozornost preusmeril oster trk med branilcem Washingtona Jacobom Chychrunom in napadalcem Ottawe Nickom Cousinsom. Chychrun je z močnim naletom s telesom podrl tekmeca, Cousins pa je po udarcu obležal na ledeni ploskvi. 

Prizor je sprožil prerivanje med igralci obeh moštev, medtem ko je zdravstveno osebje hitelo na pomoč domačemu hokejistu. Cousins nekaj časa ni mogel vstati, z ledu pa ni odšel samostojno, kar je med navijači in soigralci povzročilo precejšnjo zaskrbljenost.

Razlagalnik

Liga NHL (National Hockey League) je profesionalna hokejska liga, ki združuje ekipe iz Združenih držav Amerike in Kanade. Ustanovljena je bila leta 1917 v Montrealu in velja za najmočnejše hokejsko tekmovanje na svetu, katerega zmagovalci vsako leto prejmejo prestižni Stanleyjev pokal.

Nalet s telesom ali 'bodycheck' je zakonito in ključno taktično sredstvo v hokeju na ledu, s katerim igralec uporablja svoje telo, da zaustavi nasprotnika, ki ima v posesti plošček, ali ga odrine od njega. Pravilnik lige natančno določa, kateri udarci so dovoljeni, da bi preprečili nevarne poškodbe in pretepe.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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