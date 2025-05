Brutalna zadnja tretjina Dallasa za prepričljivo zmago proti Edmontonu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po dveh delih je dobro kazalo Edmontonu. Leon Draisaitl s šestim golom v končnici, Ryan Nugent-Hopkins in Evan Bouchard, oba tudi s podajo Draisaitla, so po dveh delih poskrbeli za vodstvo Kanadčanov s 3:1.

Za gostitelje je Tyler Seguin zadel le v prvem delu. V zadnjem pa je Dallas tudi s pravšnjo merico športne sreče zmogel preobrat. V uvodnih šestih minutah zadnjega dela so Miro Heiskanen, Mikael Granlund in Matt Duchene kaznovali izključitve Edmontona in igralca več na ledu ter imeli že v 46. minuti prednost 4:3.

Ko je Seguin v 57. minuti zadel še za 5:3, je bil Edmonton prisiljen v tveganje. Menjava vratarja s šestim hokejistom na ledu pa se ni izšla in po vsega 43 sekundah je Esa Lindell zadel za končnih 6:3.