Buffalo (nepričakovano) vzel mero vodilnemu Dallasu

Na nasprotni strani sta se med strelce vpisala Jason Robertson in Jamie Benn , pri obeh golih je bil podajalec Joe Pavelski . Po podaljšku je do zmage prišel tudi Calgary, ki je s 4:3 premagal Columbus. Po 2:25 minute dodatnega dela je gostiteljem obe točki priigral Dillon Dube .

Toronto je s 5:2 premagal New York Islanderse, gostje pa so vodili z 1:0 in 2:1. A tekma je nato potekala v režiji Williama Nylanderja, ki je s po dvema goloma in podajama zrežiral preobrat. Močno oporo pa so imeli domači tudi v vratarju Iliji Samsonovu, ki je zbral kar 31 obramb.

Zmago pa je dosegla druga ekipa iz New Yorka. Rangers so bili s 6:2 boljši od Floride. Ključni igralci za zmago v Madison Square Gardnu so bili Mika Zibanejad, Adam Fox in Artemij Panarin s po tremi strelskimi točkami. Zibanejad je dosegel dva gola.