Buffalo 'pustošil' sredi kanadske prestolnice

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Noč prekinjenih nizov so končali otočani iz New Yorka. Ti so v gosteh zanesljivo s 4:0 premagali ekipo iz Las Vegasa. Kljub slavju Islanders ostajajo pri dnu vzhodne konference na 14. mestu z 39 točkami. Ob zmagi je gol in podajo dosegel Brock Nelson, Aleksander Romanov je prispeval dve podaji, 30 obramb pa je v vratih zbral Ilja Sorokin. Vegas ima na vrhu lige še naprej točko prednosti pred ponoči prostima Winnipegom in Washingtonom.

Priložnost, da se vodilni zasedbi približa na vsega točko, je imela tudi Minnesota, a je na domačem ledu izgubila proti Coloradu in prekinila niz štirih zmag. Pri Coloradu še naprej odlično formo kaže Nathan MacKinnon. Najboljši po izkupičku točk je tokrat ob gostujoči zmagi s 6:1 prispeval gol in podajo, s čimer je po 43 tekmah že pri 68 točkah v sezoni.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Drugi strelec lige je Leon Draisaitl z 61 točkami, a kljub dvema zadetkoma ni imel pravih razlogov za veselje. S 3:5 je namreč njegov Edmonton izgubil proti Pittsburghu in prekinil niz štirih zaporednih zmag. Pingvini, pri katerih je Alex Nedeljkovic zbral 40 obramb, so na domačem ledu odločno začeli in v prvi tretjini povedli s 3:0 ter nato še s 4:1. Vse upe na preobrat je z golom za 5:1 končal Sidney Crosby, ki je pred tem še dvakrat podal soigralcem.

Sidney Crosby FOTO: AP icon-expand

"So ena najbolj nevarnih ekip v ligi. Ne potrebujejo veliko, iz nič lahko vedno nekaj ustvarijo. Za nas je bil to pravi izziv, dober test," je po zmagi dejal prvi zvezdnik pingvinov Crosby. Ta je s 1643 točkami na večni lestvici po točkah na devetem mestu ujel Joeja Sakica (1641). Naslednji pred njim je malce oddaljeni Mario Lemieux (1723), ki je tako kot doslej Crosby vso kariero igral za pingvine.

Najdaljši niz zmag v ligi ima Dallas, ki je nadaljeval serijo z zmago proti Philadelphii v gosteh s 4:1. Za šesto zaporedno slavje so se med strelce vpisali Mavrik Bourque, Roope Hintz, Wyatt Johnson in Miro Heiskanen. Zvezde zdaj na lestvici zahoda zasedajo četrto mesto s 53 točkami, dve manj ima Los Angeles Anžeta Kopitarja, a je odigral nekaj tekem manj. Zadnji domači obračun kraljev je odpadel zaradi silovitih požarov, ki so izbruhnili po mestu in v okolici.

Jordan Staal in Anton Hudobin FOTO: AP icon-expand

Za LA sicer zdaj sledi pet gostovanj, za začetek pri drugouvrščeni ekipi zahoda Winnipegu v noči na soboto. Na ostalih tekmah je Carolina s 6:3 premagala Toronto in javorovim listom preprečila izenačenje na vrhu vzhoda z Washingtonom. Carolina je s hat-trickom Jordana Stala skočila na četrto mesto v konferenci in za Capitals zaostaja za šest točk. Domače zmage se je veselil St. Louis proti Anaheimu s 6:2, z enakim izidom je prav tako na domačem ledu Columbus strl Seattle. Buffalo je bil v gosteh s 4:0 boljši od Ottawe, Tampa pa je doma s 4:1 premagala Boston. Na edini tekmi s podaljškom so New York Rangers s 3:2 premagali New Jersey Devils. Odločilni zadetek je po 2:48 minute dodatnega časa dosegel Sam Carrick. Izidi:

Ottawa Senators – Buffalo Sabres 0:4 Tampa Bay Lightning – Boston Bruins 4:1 New York Rangers – New Jersey Devils 3:2 (podaljšek) Philadelphia Flyers – Dallas Stars 1:4 Pittsburgh Penguins – Edmonton Oilers 5:3 Columbus Blue Jackets – Seattle Kraken 6:2 Carolina Hurricanes – Toronto Maple Leafs 6:3 St. Louis Blues –Anaheim Ducks 6:2 Minnesota Wild – Colorado Avalanche 1:6 Vegas Golden Knights – New York Islanders 0:4