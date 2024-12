Lehkonen dosegel svoj prvi hat trick

"Prvič v moji karieri v ligi NHL, tako da je zagotovo zabavno," je dejal Artturi Lehkonen , potem ko je tekmo prvič končal s tremi zadetki. " Mikko Rantanen mi je v zadnji izmeni rekel, da me bo, če bo kdaj dobil plošček, samo iskal, da bi me našel. Torej sem vesel, da sem dosegel tretji gol." Nathan MacKinnon je imel tri podaje, Rantanen pa je dosegel gol za Avalanche, ki so dobili štiri zaporedne tekme oziroma osem od zadnjih 10. Mackenzie Blackwood je zbral 34 obramb.

To je bil Tuchov tretji hat trick v ligi NHL, vse s Sabres, in njegov prvi na domačem ledu. "Super je," je dejal Tuch. "Ko sem dosegel svoj prvi zadetek v tej stavbi od 29. novembra, je bilo noro in počutil sem se zelo dobro. To storiti pred domačim občinstvom je bilo toliko bolj posebno in super je bilo zmagati pred njimi."

Jack Quinn in Dylan Cozens sta dosegla po gol in podajo, Rasmus Dahlin pa je prispeval dve podaji za sablje, ki so dosegle dve zaporedni zmagi. Ukko-Pekka Luukkonen je zbral 15 obramb. Mitch Marner je dosegel svoj tretji hat trick v NHL in Toronto Maple Leafs so premagali Detroit s 5:2 v petkovem debiju Todda McLellana kot trenerja Red Wings v Little Caesars Areni.

Branilec Devils Luke Hughes je dosegel gol in podajo, Jacob Markstrom je zbral 29 obramb, vodilna ekipa vzhodne konference New Jersey pa je v petek zvečer premagala ekipo Carolina Hurricanes s 4:2. Ondrej Palat, Nico Hischier in Dawson Mercer so prav tako zadeli za New Jersey, ki je zmagal trikrat po vrsti. Eric Robinson in Brent Burns sta zadela za Hurricanes, ki so izgubili tretjič v štirih tekmah.

Jack Eichel je dosegel gol in podajo, ko so Vegas Golden Knights dosegli štiri zadetke v tretji tretjini in v SAP Centru premagali San Jose Sharks s 6:3. Po peti zaporedni zmagi so hokejisti Las Vegasa z 51 točkami trdno na vrhu pacifiške skupine in zahodne konference. Edmonton Oilers ima na drugem mestu pacifiške skupine 44 točk, Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja na tretjem pa 43.