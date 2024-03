New York Rangers še vedno zaostajajo štiri točke. New York je namreč ponoči izgubil na gostovanju v Tampi s 6:3, pa čeprav je po uvodni tretjini vodil z 2:0 in v tretji povedel s 3:2. Pri zmagovalcih sta izstopala Brayden Point s tremi goli in drugi najboljši strelec lige Nikita Kučerov z golom in s štirimi podajami. Zadela sta še Steven Stamkos in Anthony Duclair .

Za Carolino, ki je trdno na drugem mestu metropolitanske skupine, so zadeli še Seth Jarvis, Martin Nečas in Andrej Svečnikov . Florida kljub porazu ostaja na vrhu razpredelnice. Samo še točko zaostaja Boston, druga ekipa vzhoda, ki je po podaljšku z 2:1 slavil v Montrealu. Odločilni gol na tekmi je že po 25 sekundah dodatnega dela dosegel Jake DeBrusk . V prvi tretjini je za Boston zadel Danton Heinen , za Montreal pa Nick Suzuki .

Presenetljiv poraz je doživel Dallas, druga ekipa zahoda, ki ga je New Jersey v Teksasu odpravil s 6:2. Tekmo so v dobrih petih minutah druge tretjine odločili Dawson Mercer, Timo Meier in Tomaš Nosek, ki so poskrbeli za vodstvo s 5:2, Alexander Holtz pa je v zadnjem delu postavil končni izid. A med junake tekme zanesljivo sodi tudi vratar New Jerseyja Jake Allen s 35 obrambami.

Z vidika Anžeta Kopitarja in njegovih Los Angeles Kings je najbolj pomemben nastop Vegas Knights v Calgaryju. S 4:1 so tekmo dobili Kanadčani, s čimer Vegas in Los Angeles s 77 točkami ostajata izenačena na sedmem mestu zahoda. Jegor Šarangovič, Blake Coleman, Matt Coronato in še drugič Blake Coleman so tekmo v korist Calgaryja obrnili v zadnjem delu, potem ko je pred tem goste v drugi tretjini v vodstvo popeljal Anthony Mantha.

Izidi:

Buffalo Sabres - New York Islanders 4:0

Carolina Hurricanes - Florida Panthers 4:0

Columbus Blue Jackets - Ottawa Senators 2:3 (kazenski streli)

Detroit Red Wings - Arizona Coyotes 1:4

Montreal Canadiens - Boston Bruins 1:2 (podaljšek)

Pittsburgh Penguins - San Jose Sharks 6:3

Tampa Bay Lightning - New York Rangers 6:3

Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs 2:6

Dallas Stars - New Jersey Devils 2:6

Minnesota Wild - Anaheim Ducks 2:0

Calgary Flames - Vegas Golden Knights 4:1

Seattle Kraken - Washington Capitals 1:2