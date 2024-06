Butara izvoljen v upravni odbor Hokejske lige prvakov

Predsednik hokejskega kluba Olimpija Ljubljana Miha Butara je bil na generalni skupščini CHL AG v Pragi izvoljen za člana upravnega odbora (Board of Directors) Hokejske lige prvakov (CHL). Butara bo v upravnem odboru odgovoren za rast in razvoj tekmovanja. Ljubljanski klub ima v v novi tekmovalni sezoni ambiciozne načrte.

Miha Butara FOTO: Domen Jančič icon-expand

Za predsednika upravnega odbora je bil ponovno izvoljen Jörgen Lindgren, poleg Miha Butare sta bila v upravni odbor izvoljena še Henrik Bach Nielsen (podpredsednik IIHF), Patrick Lengwiler (izvršni direktor EV Zug). Izvolitev Butare v upravni odbor CHL, kot piše na uradni klubski spletni strani, predstavlja pomemben mejnik za celotno slovensko hokejsko skupnost. Kot član upravnega odbora, odgovoren za segment rasti in razvoja, bo predsednik Olimpije Butara igral ključno vlogo pri spodbujanju širjenja in razvoja Hokejske lige prvakov, ter sooblikoval prihodnost evropskega klubskega hokeja. Hokejski klub Olimpija Ljubljana je kot prvi slovenski klub v CHL zaigral v sezoni 22/23. "Zelo smo ponosni na dosežek g. Butare in mu iskreno čestitamo," je za uradno spletno stran ljubljanskega kluba povedal Anže Ulčar, direktor Hokejskega kluba Olimpija Ljubljana.

"Njegova predanost, vizija in vodstvo so bili ključnega pomena za rast našega kluba in prepričani smo, da bo enako zavzetost in odličnost prinesel tudi v upravni odbor CHL za rast in razvoj. Ta izvolitev je dokaz njegovega trdega dela, poslovnih izkušenj in uresničenih zastavljenih ciljev."

Hokejskemu projektu v Ljubljani se je kot strateški partner kluba pridružil kanadski poslovnež Alexandre Lefebvre. FOTO: Domen Jančič icon-expand

Generalna skupščina CHL AG je potekala v Pragi in združuje predstavnike vrhunskih evropskih hokejskih klubov, ki načrtujejo usmeritev lige. "V veliko čast mi je, da sem bil predlagan in imenovan za člana upravnega odbora tako pomembne organizacije, kot je CHL," je za klubsko spletno stran povedal Miha Butara. "Imenovanje jemljem z veliko mero odgovornosti, ponižnosti in spoštovanja, saj se vsi zavedamo, kaj pomeni CHL v evropskem prostoru. Rast in razvoj sta stalnica v naših življenjih in verjamem, da bomo v tem mandatu dosegli vse zastavljene cilje ter CHL dvignili še na višji nivo."

