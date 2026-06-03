Butara je novi podpredsednik, v ligo ICE prihaja 14. ekipa

Predsednik hokejskega kluba Olimpija Ljubljana Miha Butara je bil na današnji skupščini mednarodne hokejske lige ICE v Salzburgu izvoljen za njenega podpredsednika. Medtem regionalna hokejska liga dobiva 14. ekipo, tretjo iz Italije. Na redni letni skupščini v Salzburgu je hokejski klub Milano prejel potrebno večino in s tem zeleno luč za igranje v regionalni ligi. Z vstopom hokejskega kluba Milano bo ligi v prihodnje nastopalo 14 ekip iz štirih držav: Avstrije, Italije, Madžarske in Slovenije.