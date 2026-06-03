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Hokej

Butara je novi podpredsednik, v ligo ICE prihaja 14. ekipa

Ljubljana, 03. 06. 2026 08.09 pred 29 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.J.
Miha Butara

Predsednik hokejskega kluba Olimpija Ljubljana Miha Butara je bil na današnji skupščini mednarodne hokejske lige ICE v Salzburgu izvoljen za njenega podpredsednika. Medtem regionalna hokejska liga dobiva 14. ekipo, tretjo iz Italije. Na redni letni skupščini v Salzburgu je hokejski klub Milano prejel potrebno večino in s tem zeleno luč za igranje v regionalni ligi. Z vstopom hokejskega kluba Milano bo ligi v prihodnje nastopalo 14 ekip iz štirih držav: Avstrije, Italije, Madžarske in Slovenije.

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"Izvolitev je pomembno priznanje za dobro delo hokejskega kluba Olimpija Ljubljana in predstavlja mejnik za celotno slovensko hokejsko skupnost. Miha Butara bo kot novoizvoljeni član vodstva najmočnejšega hokejskega tekmovanja v regiji soustvarjal prihodnost lige in utrjeval njen mednarodni značaj," so v izjavi za javnost poudarili Ljubljančani.

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Ob tem so v HK Olimpija Ljubljana čestitali predsedniku kluba ob izvolitvi in mu zaželeli veliko uspeha. "V klubu smo prepričani, da bo s svojim znanjem, strokovnostjo in predanostjo pomembno prispeval k razvoju lige ICE in napredku hokeja v regiji," so sklenili.

Miha Butara
Miha Butara
FOTO: Damjan Žibert

Podpredsednik ICE Erich Falkensteiner je vstop nove italijanske ekipe v regionalni ligi označil za "mejnik". Milano je evropska metropola "z ogromnim tržnim potencialom", je ocenil.

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KOMENTARJI1

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exeskim
03. 06. 2026 08.37
No Butara, zdaj pa vse sile napet, da se ustvari pogoje za vstop v ICE jeseniškega HK. Samo nabiranje funkcij ne pomeni še nič.
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