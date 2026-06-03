Butara je novi podpredsednik, v ligo ICE prihaja 14. ekipa

"Izvolitev je pomembno priznanje za dobro delo hokejskega kluba Olimpija Ljubljana in predstavlja mejnik za celotno slovensko hokejsko skupnost. Miha Butara bo kot novoizvoljeni član vodstva najmočnejšega hokejskega tekmovanja v regiji soustvarjal prihodnost lige in utrjeval njen mednarodni značaj," so v izjavi za javnost poudarili Ljubljančani.
Ob tem so v HK Olimpija Ljubljana čestitali predsedniku kluba ob izvolitvi in mu zaželeli veliko uspeha. "V klubu smo prepričani, da bo s svojim znanjem, strokovnostjo in predanostjo pomembno prispeval k razvoju lige ICE in napredku hokeja v regiji," so sklenili.
Podpredsednik ICE Erich Falkensteiner je vstop nove italijanske ekipe v regionalni ligi označil za "mejnik". Milano je evropska metropola "z ogromnim tržnim potencialom", je ocenil.
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