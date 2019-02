Calgary, Montreal in Boston do novih zmag v ligi NHL

Najboljša ekipa zahodne konference Calgary se je razveselila zmage s 4 : 3 proti Carolini, Derek Ryan, Elias Lindholm in Noah Hanifin so dosegli gole za kanadsko moštvo, vsi so še v prejšnji sezoni igrali za Carolino, vodil pa jo je Bill Peters, zdaj trener Flames. Ryan je bil udeležen še pri četrtem golu svoje ekipe, ko je podal Garnetu Hathawayju. David Rittich je na golu Calgaryja, ki je na zadnjih 11 tekmah zmagal devetkrat, zbral 34 obramb.

Pri Carolini so gol in podajo dosegli Sebastian Aho, Teuvo Teravainen in Dougie Hamilton. Z enakim izidom 4 : 3 se je končala tudi tekma med Montrealom in Edmontonom, vendar so Canadiens za zmago potrebovali podaljšek. Junak tega je bil Jonathan Drouin, ki je zadel po 58 sekundah. V rednem delu so za Montreal zadeli Jesperi Kotkaniemi, Max Domi in Shea Weber, za Edmonton, ki je klonil petič po vrsti, je bil dvakrat natančen Leon Draisaitl, enkrat pa Connor McDavid.

Boston je z 1 : 0 ukanil branilce naslova Stanleyjevega pokala Washington, odločilni gol je dosegel David Krejči. Kosmatinci so s tem prekinili niz kar 14 porazov proti hokejistom iz prestolnice, ki so sicer izgubili osmič na zadnjih devetih tekmah.

Izidi:

Washington Capitals - Boston Bruins 0 : 1

Montreal Canadiens- Edmonton Oilers 4 : 3 (podaljšek)

Carolina Hurricanes - Calgary Flames 3 : 4