Calgary po podaljšku strl odpor Nashvilla

Hokejisti Calgary Flames so v severnoameriški ligi NHL gostovali pri Nashville Predators. Tekmo je odločil podaljšek, ki so ga dobili kanadski hokejisti s 6:5. Podaljšek sta odigrali tudi ekipi Vegas Golden Knights in Montreal Canadiens in tudi v Las Vegasu so se zmage s 5:4 veselili gosti iz Kanade.

Calgary Flames. FOTO: AP Brendan Gallagher je v ameriški kockarski Meki dosegel svoj sedmi gol sezone manj kot dve minuti pred koncem in s tem Montrealu priigral podaljšek, v katerem je tekmo že po 27 sekundah z golom odločil Max Domi. "Fantje se niso predali vse do konca, nikoli niso niti pomislili, da bi odnehali," je dejal trener Claude Julien. "Vedeli smo, da nas čaka težka tekma, ključno je bilo, da ostanemo mirni, in mislim, da nam je dobro uspelo." V Nashvillu si Matthew Tkachuk ni mislil, da je povratek možen, po tem ko je Calgary zelo slabo začel. Nato je dosegel dva odločilna gola in pomagal gostom do zmage. Tkachuk je sprva zadel izenačujoči zadetek 40 sekund pred koncem rednega dela, nato pa še zmagovitega 1,4 sekunde pred iztekom podaljšane igre. "Glede na naših slabih 20 minut si nisem mislil, da lahko pridemo celo do zmage. V zadnji tretjini smo sicer zaigrali bolje in tako bi morali že začeti tekmo," je po tekmi dejal junak večera.