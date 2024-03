Calgary previsoka ovira za Kralje, Kopitar med strelci

Kralji ostajajo na osmem mestu v razvrstitvi zahodne konference, zadnjem, ki jih pelje v končnico. Ekipa iz Kalifornije ima 87 točk, tri točke več imajo po novem prvaki iz Las Vegasa, ki so z 2:1 premagali ekipo Minnesota Wild.

Do zmage so prišli tudi hokejisti zasedbe Edmonton Oilers (94 točk), ki so drugi v pacifiški skupini. Na vrhu skupine je Vancouver (98 točk), ki ima na zahodu pet točk manj od vodilnega Dallasa (103).