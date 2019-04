Calgary prvi na Zahodu, Pittsburgh še lovi končnico

Columbus se še vedno bori za uvrstitev v končnico, pri tem mu bo zmaga proti odpisanemu Buffalu prišla še kako prav. Kdo ima večji motiv, se je pokazalo hitro, saj so že po prvi tretjini vodili s 3:0. Pierre-Luc Dubois je k zmagi prispeval gol in dve podaji, vratar Sergej Bobrovski je ubranil 38 strelov, že devetič v sezoni ohranil mrežo nedotaknjeno, po tej statistiki je v letošnji sezoni na prvem mestu.

Calgary je prvič po 13 letih znova prvak pacifiške divizije, tri tekme pred koncem rednega dela sezone imajo na svojem "računu" že 105 točk, obenem so tudi najboljši v zahodni konferenci in bodo imeli prednost domačega ledu skozi celotno končnico. San Jose je na zadnjih devetih tekmah le enkrat zmagal, tudi tokrat je igral slabo. Na vrata gostov je sprožil le 15 strelov, kar je najmanj v sezoni. V 13. minuti tekme je sicer povedel, nato pa že do konca prve tretjine prejel tri gole in se do izteka časa ni resneje približal.

Blue Jackets so na lestvici vzhodne konference na sedmem mestu prehiteli Carolino, ki je z 1:3 izgubila proti šestouvrščenemu Pittsburghu, Pingvini za preboj v končnico potrebuje še dve točki na zadnjih treh tekmah ali pa poraz Montreala, da si zagotovi nastop v končnici. Z istim izidom kot Columbus je Arizona ugnala Minnesoto, New York Rangersi pa so bili s 3:0 boljši od Philadelphie.

Detroit je na domačem ledu s 6:3 premagal Boston, ki je tako zamudil priložnost, da si zagotovi drugo mesto v atlantski skupini. "Močno smo si želeli, da si zagotovimo to drugo mesto in nato do konca rednega dela odpočijemo nekatere. A priložnost smo zamudili, zato nismo najboljše volje," je po tekmi dejal trener Bostona Bruce Cassidy. Njegovo ekipo je pokopal razpoloženi Anthony Mantha, ki je k peti zaporedni zmagi Detroita prispeval kar pet točk, prvič v NHL je dosegel tri gole.

Izidi:

Philadelphia Flyers - New York Rangers 0:3

Arizona Coyotes - Minnesota Wild 4:0

Pittsburgh Penguins - Carolina Hurricanes 3:1

Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets 0:4

Detroit Red Wings - Boston Bruins 6:3

San Jose Sharks - Calgary Flames 3:5