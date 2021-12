Calgaryju napeta končnica dvoboja v Los Angelesu, uspešen večer gostov

Strelca za Los Angeles sta bila Alex Iafallo in Alexander Edler, medtem ko se slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar ni vpisal med strelce ali podajalce, na gol je sprožil dva strela.

Razmerje strelov na gol je bilo 42:32 v korist Los Angelesa, ki dvakrat ni izkoristil igralca več na igrišču. Pri izkoriščanju številčne premoči so bili gosti uspešnejši, z igralcem več so dosegli dva gola, to je uspelo Andrewu Mangiapanu in Milanu Lucicu.