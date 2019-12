Campbell rešil Kingse v zadnji sekundi za zmago nad Winnipegom

Absolutni junak današnjega dvoboja je bil vratar Kingsov Jack Campbell, ki je dve sekundi pred koncem razburljivega dvoboja v igri ena na ena zaustavil poskus Marka Scheifeleja za izenačenje na 2:2 in poskrbel za veselje domačih gledalcev v Staples Centru.

"Ne vem, ali sem že kdaj ubranil strel ob pisku sirene. Nisem prepričan. Bilo je zabavno, tako kot tekma. Močno smo se borili in zabavali. Mislim, da so soigralci v zadnji minuti opravili odlično delo," je po koncu dejal junak Campbell. Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je na ledu preživel dobrih 20 minut in v tem času sprožil en strel proti tekmečevemu golu. Za goste, ki so pred prihodom v največje kalifornijsko mesto zmagali trikrat zapovrstjo, je edini gol v zadnji tretjini dosegel Jack Roslovic. "V drugi in tretji tretjini smo trikrat sedli na klop za kaznovane igralce, zato se nismo izognili vsemu, čemur bi se morali, in nismo bili tako agresivni kot v prvem delu igre. Kljub temu smo se prebili čez drugo in tretjo tretjino. Ni bilo lepo, a če na koncu zmagamo, nimamo nič proti," je tekmo ocenil trener Kingsov Todd McLellan.

Kalifornijska ekipa kljub današnji zmagi ostaja na zadnjem mestu v zahodni konferenci. V tej sezoni imajo slabši izkupiček od nje le še Ottawa Senators, New Jersey Devils in Detroit Red Wings, ki so člani vzhodne konference. Zasedba iz mesta angelov bo naslednjo tekmo igrala v noči na torek, ko bo gostovala v bližnjem Anaheimu.