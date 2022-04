Capitals v končnico NHL zaradi poraza Islanders

To je drugi najdaljši aktivni niz v NHL, za Pittsburgh Penguins, ki bodo osemnajstič zapored sodelovali v končnici. Igralci iz prestolnice se bodo skušali prvič prebiti v drugi krog po letu 2018, ko so za prvi naslov prvaka v velikem finalu lige ugnali Vegas Golden Knights.

Po zmagi Toronta, do nje je prišel kljub odsotnosti izvrstnega strelca Austona Matthewsa, so znani vsi udeleženci končnice z vzhodnega dela najmočnejše hokejske lige na svetu.

Maple Leafs so z zmago zabeležili najuspešnejšo sezono, prvič v zgodovini kluba so v rednem delu nanizali 50 zmag in so s 106 točkami drugi na vzhodnem delu, takoj za Florido Panthers. Slednji so s 6:1 v Detroitu nadigrali Red Wings in zmagali desetič v nizu.

Zelo napet obračun za končnico se odvija na zahodnem delu lige. Igralci Minnesote Wild so si kot četrti nastope v izločilnem delu lige zagotovili po podaljšku, v katerem so svoje navijače razveseli po zmagi s 5:4 nad San Jose Sharks. Srečanje je odločil Jared Spurgeon po minuti in petih sekundah dodatnega dela igre.