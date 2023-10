Čarobni večer Kopitarja v NHL: Hrušičan postal rekorder po številu nastopov za Kralje

Šestintridesetletni Hrušičan je bil kljub porazu prvo ime Kraljev na poseben večer. V svoji karieri je na 1297 tekmah dosegel 395 golov in 751 podaj za skupno 1146 točk, a številke ne povedo vsega o hokejistu, ki je dvakrat postal prvak lige NHL, petkrat zaigral na tekmi vseh zvezd in se podpisal pod številne druge dosežke in prispevke skupnosti.

Za kosmatince iz Bostona je dva gola in podajo dosegel Brad Marchand , David Pastrnak pa je prispeval gol in dve podaji. Za Los Angeles sta zadela Alex Laferriere , ki je izenačil na 1:1 ter minuto pred koncem dvoboja še Carl Grundstrom za končnih 2:4. Anže Kopitar se na rekordni večer ni vpisal med strelce in po petih odigranih tekmah to sezono ostaja pri petih točkah (dva gola, tri podaje). Los Angeles na lestvici s petimi točkami zaseda tretje mesto pacifiške divizije.

Prejel pa je tudi nagrado Marka Messiera (2022) za vodstvene sposobnosti in angažma zunaj ledenih plošč z dobrodelnimi akcijami in predanostjo skupnosti. Na račun izjemnega Hrušičana so v zadnjih dneh številni soigralci in trenerji izrekli ogromno pohval in poklonov. Prvi v vrsti je bil že ponoči pred dvobojem proti Boston Bruinsom trener kraljev Todd McLellan. Ta je sicer na klopi Los Angelesa od aprila 2019, ko se je krivulja Kraljev znova začela obračati navzgor.

"V štirih letih tukaj smo ga ničkolikokrat uporabili kot vzorčni primer za učenje mladih hokejistov. Razume celotno sliko, od začetka do konca in vse vmes. Seveda to ne pomeni, da ne dela napak, ampak igra na pravi način od prve do zadnje minute in zato je imel skozi kariero veliko možnosti za dosego ciljev," je na medijskem terminu dejal 56-letni trener.

Pri tem, kaj ga dela tako velikega, je bistven tudi prispevek zunaj ledenih dvoran, pravi McLellan: "Veliko je spremenljivk. Tu so način, kako vzgaja svoje otroke in skrbi za družino, kako se pripravlja na sleherni dvoboj, kako skrbi za opremo pred tekmo, njegova ritem in rutina. Potem pa pridemo do pogovorov s trenerji in igralci, pohval za mlajše igralce. Tudi če so trenerji kdaj jezni na mladeniče, jim vselej da vedeti, 'nič hudega, tudi sam sem šel skozi to'. Te stvari enostavno ne moreš opisati v enem komentarju."