Carolina Hurricanes po kazenskih strelih do 11. zaporedne zmage

Hokejisti Carolina Hurricanes so v severnoameriški ligi NHL zabeležili 11. zaporedno zmago. Na gostujočem ledu so po izvajanju kazenskih strelov s 5:4 ugnali New Jersey Devils.

Orkani nadaljujejo sijajno serijo. Na zadnjih 17 tekmah so vselej osvojili vsaj točko, slavili pa so 15-krat. S tem so se na lestvici vzhodne konference približali Boston Bruinsom, ki vodijo s 60 točkami. Carolina je pri 56. Za zmago so se morali v nedeljo pozno zvečer po slovenskem času pošteno potruditi proti četrtouvrščeni ekipi vzhoda. Devilsi so trikrat izničili gol prednosti gostov, nato pa šest minut pred koncem povedli s 4:3 po zadetku Jesperja Bratta. Slabi dve minuti kasneje je izenačil Martin Nečas, v petminutnem dodatku pa golov ni bilo. Pri kazenskih strelih je bil kot edini uspešen Andrej Svečnikov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tri točke je na dvoboju dosegel Bratt (2 gola in podaja), še trije hokejisti Caroline so v statistiko vpisali po dve točki. Vratar Antti Raanta je zbral 24 obramb, na drugi strani se je precej bolj izkazal domači čuvaj mreže Mackenzie Blackwood s 43 ustavljenimi streli, a ostal brez zmage. "To sta točki, ki bi morali biti naši," je po koncu dvoboja na kratko dejal Blackwood. "Težko je bilo kar koli ustvariti na ledu. Odlično pokrivajo prostor. Izjemno smo se borili, da smo sploh bili, kjer smo bili, na koncu pa dobili vsaj točko. Želeli smo si več," pa je dodal trener New Jerseyja Lindy Ruff. "Večkrat smo netipično za našo igro oddali plošček tekmecu. Tega po navadi ne počnemo. Proti tako kakovostni ekipi si tega ne smeš privoščiti, saj se zaletijo v tvojo tretjino in bum ... Všeč pa mi je naša nepopustljivost," je na drugi strani razlagal trener Caroline Rod Brind'Amour. Na preostalih tekmah so Ottawa Senatorsi prekinili niz šestih zaporednih zmag Buffalo Sabresov. Slavili so s 3:1, ob domači zmagi pa je dva zadetka dosegel 20-letni Nemec Tim Stützle.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

New York Rangersi so v gosteh s 5:3 ugnali Florida Pantherse. Šest hokejistov Rangersov, ki so napredovali na sedmo mesto vzhodne konference, je ob tem doseglo po dve točki. San Jose Sharksi so prav tako v gosteh s 5:2 ugnali Chicago Blackhawkse. Ti so izgubili še 12. na zadnjih 13 tekmah. Eric Karlsson je zabeležil dve podaji, na lestvici strelcev pa je kot najboljši branilec v ligi na visokem četrtem mestu s 53 točkami (13 golov, 40 podaj) po 39 odigranih tekmah.

Največ točk v ligi NHL, sezona 2022/2023:

1. Connor McDavid (Edmonton Oilers): 72 točk (32 golov, 40 podaj)

2. Leon Draisatl (Edmonton Oilers): 57 točk (21 golov, 36 podaj)

3. Jason Robertson (Dallas Stars): 54 točk (25 golov, 29 podaj) 4. Nikita Kucherov (San Jose Sharks): 53 točk (13 golov, 40 podaj)

5. Erik Karlsson (San Jose Sharks): 53 točk (13 golov, 40 podaj)

...

89. Anže Kopitar (Los Angeles Kings): 29 točk (10 golov, 19 podaj)

Pred domačimi navijači so slavili Seattle Krakeni, ki so bili s 4:1 boljši od New York Islandersov. Na lestvici zahoda so Krakeni napredovali na sedmo mesto. Izidi: New Jersey Devils - Carolina Hurricanes 4:5 (kazenski streli) Florida Panthers - New York Rangers 3:5 Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 2:5 Ottawa Senators - Buffalo Sabres 3:1 Seattle Kraken - New York Islanders 4:1