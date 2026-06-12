Carolina ima novega navijača: Haaland užival v vrhunskem hokeju

Nasmejani Erling Haaland je pomahal navijačem Caroline Hurricanes, ko so ga tako kot njegove soigralce prikazali na velikih zaslonih v Lenovo Centru v Raleighu v Severni Karolini.
Med navijanjem je 25-letni napadalec Manchester Cityja navdušeno vrtel majhno brisačo za napisom Hurricanes, ki jo je navijačem razdelila domača ekipa, je nato premagala Las Vegas Golden Knights in povedla v seriji na štiri zmage.
Haaland bo igral na prvem SP, saj se je norveška ekipa na turnir vrnila prvič po letu 1998. Tekmovanje bodo začeli v torek proti Iraku v Bostonu, v skupini I pa se bodo pomerili še s Senegalom in Francijo.
Njihov bazni tabor za SP je v Greensboru v Severni Karolini, približno 130 kilometrov od Raleigha. Hokej je na Norveškem pridobil na veljavi po presenetljivi zmagi Norveške nad Kanado v tekmi za bronasto medaljo na SP v Švici maja.
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