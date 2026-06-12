Carolina ima novega navijača: Haaland užival v vrhunskem hokeju

Nasmejani Erling Haaland je pomahal navijačem Caroline Hurricanes, ko so ga tako kot njegove soigralce prikazali na velikih zaslonih v Lenovo Centru v Raleighu v Severni Karolini.

Med navijanjem je 25-letni napadalec Manchester Cityja navdušeno vrtel majhno brisačo za napisom Hurricanes, ki jo je navijačem razdelila domača ekipa, je nato premagala Las Vegas Golden Knights in povedla v seriji na štiri zmage.