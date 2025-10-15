Carolina in Dallas do tretje zmage

V Dallasu je Wyatt Johnston zadel še na tretji tekmi zaporedoma, eden glavnih junakov pa je bil vratar Jake Oettinger , ki je z 39 obrambami spravljal v obup napadalce Minnesote. Dallas je po dveh tretjinah vodil s 3:0, nato pa je vnovič postalo zanimivo, ko sta Matt Boldy (44. minuta) in Kiril Kaprizov (54.) znižala na 3:2. Minnesota je do izenačenja skušala priti z menjavo vratarja za šestega igralca na ledu, kar pa je v 59. minuti kaznoval Radek Faksa , prazen gol pa je za končnih 5:2 zadel še Roope Hintz .

V San Joseju sta William Carrier in Eric Robinson pozno v drugi tretjini v štirih minutah zadela za vodstvo gostov s 3:1. Uvodni gol je dosegel Sean Walker , v zadnjem delu pa sta delo dokončala Shayne Gostisbehere in Jackson Blake . Vratar Brandon Bussi je imel malo dela in ubranil 16 od 17 strelov na svoj gol. Za San Jose je v drugem delu zadel William Eklund in začasno poravnal na 1:1. Razpoložen je bil tudi vratar Alex Nedeljkovic z 38 obrambami. Svojo prvo priložnost pa je dobil tudi 18-letni novinec Michael Misa , ki je ob premieri na ledu odigral dobrih 15 minut.

Toronto je s 7:2 ugnal Nashville, Oliver Ekman-Larsson in John Tavares pa sta se izkazala s po golom in dvema podajama. Montreal je s 5:4 po podaljšku ugnal Seattle, z drugim golom na tekmi pa je obe točki Kanadčanom zagotovil Cole Caufield. Podaljšek je dobil tudi Washington na tekmi proti Tampi. Junak večera za zmago s 3:2 je v dodatnem delu postal Jakob Chychrun. Dvakrat je za zmago Vegas Knights proti Calgaryju s 4:2 zadel tudi Jack Eichel.

S sedmimi točkami iz treh zmag in poraza po podaljšku na lestvici še vedno vodi Colorado, ki je imel tako kot Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem prost večer. Kopitarja čaka še ena noč počitka, nato pa domača tekma proti Pittsburghu.

Izidi:

Toronto Maple Leafs - Nashville Predators 7:4

Montreal Canadiens - Seattle Kraken 5:4 (podaljšek)

New York Rangers - Edmonton Oilers 0:2

Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 3:2 (podaljšek)

Calgary Flames - Vegas Golden Knights 2:4

Dallas Stars - Minnesota Wild 5:2

San Jose Sharks - Carolina Hurricanes 1:5

Anaheim Ducks - Pittsburgh Penguins 4:3