Carolina in Dallas do tretje zmage

V Dallasu je Wyatt Johnston zadel še na tretji tekmi zaporedoma, eden glavnih junakov pa je bil vratar Jake Oettinger, ki je z 39 obrambami spravljal v obup napadalce Minnesote. Dallas je po dveh tretjinah vodil s 3:0, nato pa je vnovič postalo zanimivo, ko sta Matt Boldy (44. minuta) in Kiril Kaprizov (54.) znižala na 3:2. Minnesota je do izenačenja skušala priti z menjavo vratarja za šestega igralca na ledu, kar pa je v 59. minuti kaznoval Radek Faksa, prazen gol pa je za končnih 5:2 zadel še Roope Hintz.
V San Joseju sta William Carrier in Eric Robinson pozno v drugi tretjini v štirih minutah zadela za vodstvo gostov s 3:1. Uvodni gol je dosegel Sean Walker, v zadnjem delu pa sta delo dokončala Shayne Gostisbehere in Jackson Blake. Vratar Brandon Bussi je imel malo dela in ubranil 16 od 17 strelov na svoj gol. Za San Jose je v drugem delu zadel William Eklund in začasno poravnal na 1:1. Razpoložen je bil tudi vratar Alex Nedeljkovic z 38 obrambami. Svojo prvo priložnost pa je dobil tudi 18-letni novinec Michael Misa, ki je ob premieri na ledu odigral dobrih 15 minut.
Toronto je s 7:2 ugnal Nashville, Oliver Ekman-Larsson in John Tavares pa sta se izkazala s po golom in dvema podajama. Montreal je s 5:4 po podaljšku ugnal Seattle, z drugim golom na tekmi pa je obe točki Kanadčanom zagotovil Cole Caufield. Podaljšek je dobil tudi Washington na tekmi proti Tampi. Junak večera za zmago s 3:2 je v dodatnem delu postal Jakob Chychrun. Dvakrat je za zmago Vegas Knights proti Calgaryju s 4:2 zadel tudi Jack Eichel.
S sedmimi točkami iz treh zmag in poraza po podaljšku na lestvici še vedno vodi Colorado, ki je imel tako kot Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem prost večer. Kopitarja čaka še ena noč počitka, nato pa domača tekma proti Pittsburghu.
Izidi:
Toronto Maple Leafs - Nashville Predators 7:4
Montreal Canadiens - Seattle Kraken 5:4 (podaljšek)
New York Rangers - Edmonton Oilers 0:2
Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 3:2 (podaljšek)
Calgary Flames - Vegas Golden Knights 2:4
Dallas Stars - Minnesota Wild 5:2
San Jose Sharks - Carolina Hurricanes 1:5
Anaheim Ducks - Pittsburgh Penguins 4:3
