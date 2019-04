Konferenčni polfinale: Carolina in San Jose do prve prednosti

V New Yorku sta mreži mirovali vse do pete minute podaljška. Takrat so imeli gosti igralca več na ledu, uigrano akcijo je s strelom zaključil Nino Niederreiter, plošček se je odbil od ograde doJordana Staala, ki ga je nato poslal v mrežo. Vratar Robin Lehner je bil blizu obrambe, a se je plošček od njegove drsalke odbil tja, kamor si ni želel. "Imel sem nekaj sreče, niti ne vem, kako je plošček prišel do mene," je po tekmi priznal Staal. New York Islanders so tako prvič izgubili, v prvem krogu so s 4:0 pometli s Pittsburghom. "Iz tega ne bomo delali drame. Najbolj pomembno je, da se iz tega poraza nekaj naučimo, da se bolje pripravimo na naslednje tekme," poraz ne skrbi domačega kapetana Andersa Leeja. Lehner in na drugi strani tudi vratar Caroline Petr Mrazek, ki je nepremagan ostal 19-ič na tekmah končnice, sta zbrala po 31 obramb. Strelci so bili bolj razpoloženi v San Joseju, kjer so gostitelji na prvi tekmi polfinala zahodne konference s 5:2 ugnali Colorado. Gostom je še v drugi tretjini dobro kazalo, saj so povedli z 2:1, a nato do konca niso več dosegli gola, tekmec pa kar štiri. San Jose je tako prišel do četrte zaporedne zmage v končnici, za to ima največ zaslug branilec Brent Burns, ki je k zmagi prispeval gol in tri podaje. Burns je postal prvi branilec San Joseja, ki mu je na eni tekmi uspelo vknjižiti štiri točke, prebil pa se je tudi na prvo mesto na klubski lestvici učinkovitosti na tekmah končnic, na teh je zbral že 51 točk.