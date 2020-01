Carolina izkoristila neučinkovitost Kopitarjevih Kingsov

Junak tekme je bil domači vratar James Reimer, ki je za svoj 24. "shutout" ubranil 41 strelov, od tega tudi tri slovenskemu hokejskemu asu Anžetu Kopitarju. Hrušičan je na ledu preživel dobrih 20 minut. Gola za domače, ki so zmagali tretjič v nizu in drugič zaporedoma brez prejetega gola, sta dosegla Nino Niederreiter in Teuvo Teravainen; Finec je bil natančen štiri sekunde pred koncem, ko so gosti igrali brez vratarja. Malo pred tem je na nasprotni strani Drew Doughty zadel vratnico.

"Imeli smo veliko priložnosti. Ne vem, česa nismo zapravili, sreča nam je povsem obrnila hrbet. Doživeli smo pravo frustracijo. Njihov vratar je delal čudeže, a zdaj ne moremo storiti več ničesar. Časa za obžalovanje ni, dobre dele tekme moramo vzeti za naprej, slabe pa pozabiti oziroma jih poskušati popraviti," je bil po tekmi razočaran Adrian Kempe, ki je v drugi tretjini prav tako kot Doughty ob koncu zadel okvir domačih vrat.

Los Angeles tako ostaja pri 18 zmagah in 40 točkah, z njimi so zaenkrat na zahodu le pred Anaheimom (na vzhodu so slabši Detroit, New Jersey in Ottawa). Na samem vrhu uspešnosti pa so zdaj tri ekipe, ki so zbrale 65 točk; Washington je namreč na domačem ledu doživel nepričakovan poraz proti New Jerseyu (1:5) in dovolil, da sta ga na samem vrhu ujela lanska finalista lige St. Louis in Boston. V ameriški prestolnici je sicer svoje "vroče" obdobje nadaljeval švicarski napadalec Nico Hischier, z dvema goloma se je že na osmi zaporedni tekmi vpisal v statistiko učinkovitosti.