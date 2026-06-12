Carolino le še zmaga loči do naslova prvaka

Kapetan Hurricanes Jordan Staal je dosegel gol na peti zaporedni tekmi, Rus Andrej Svečnikov je dodal dva gola, Brandon Bussi pa je v svoji drugi zaporedni tekmi zbral 22 obramb in postal je prvi vratar v zgodovini NHL, ki je kariero v ligi NHL začel šele v končnici ter v finalu Stanleyjevega pokala obakrat zmagal.

Pavel Dorofejev je za Vegas dosegel dva gola, njegov gol z igralcem več minuto po začetku prve tretjine je Golden Knights popeljal v vodstvo z 1:0. Staal je zadel manj kot pet minut pozneje, ko je strel Nikolaja Ehlerja mimo vratarja tekmecev Carterja Harta preusmeril v mrežo. Staal je postal peti igralec, ki je v finalu Stanleyjevega pokala dosegel niz petih golov in je šele četrti, ki je na petih zaporednih tekmah dosegel gol v finalu.