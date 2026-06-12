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Hokej

Carolino le še zmaga loči do naslova prvaka

Reading, 12. 06. 2026 08.04 pred 59 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Jordan Staal

Hokejisti Caroline Hurricanes so na peti tekmi finala severnoameriške lige NHL s 4:2 premagali Vegas Golden Knights in v finalu Stanleyjevega pokala povedli s 3:2 v zmagah. Do naslova prvaka jih loči le še zmaga, dosežejo jo lahko v noči na ponedeljek po slovenskem času na gostovanju v Las Vegasu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kapetan Hurricanes Jordan Staal je dosegel gol na peti zaporedni tekmi, Rus Andrej Svečnikov je dodal dva gola, Brandon Bussi pa je v svoji drugi zaporedni tekmi zbral 22 obramb in postal je prvi vratar v zgodovini NHL, ki je kariero v ligi NHL začel šele v končnici ter v finalu Stanleyjevega pokala obakrat zmagal.

Pavel Dorofejev je za Vegas dosegel dva gola, njegov gol z igralcem več minuto po začetku prve tretjine je Golden Knights popeljal v vodstvo z 1:0. Staal je zadel manj kot pet minut pozneje, ko je strel Nikolaja Ehlerja mimo vratarja tekmecev Carterja Harta preusmeril v mrežo. Staal je postal peti igralec, ki je v finalu Stanleyjevega pokala dosegel niz petih golov in je šele četrti, ki je na petih zaporednih tekmah dosegel gol v finalu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Svečnikov je nato v 12. minuti Carolini prinesel vodstvo z 2:1 z golom z igralcem več s strelom z vrha levega kroga. V drugi tretjini je Sebastian Aho v 18. minuti povišal vodstvo na 3:1. Svečnikov je po prednosti na ledu izpred desne vratnice v 14. minuti druge tretjine dosegel še gol za 4:1. Dorofejev je s svojim drugim golom tega večera v 14. minuti tretje tretjine znižal prednost domačih.

To je povečalo napetost v Lenovo Centru v Raleighu v Severni Karolini, kjer so se navijači dobro zavedali, da je serija v prvih štirih tekmah prinesla preobrate. Vendar so Hurricanes tokrat zdržali prednost in bodo skušali tretjič po letih 2002 in 2006 osvojiti Stanleyjev pokal. Dva naslova je doslej osvojil tudi Vegas, leta 2018 in 2023.

Liga NHL, finale, peta tekma, izid:

Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights 4:2
(Carolina vodi s 3:2 v zmagah).

* Opomba: v finalu se igra na štiri zmage.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej na ledu liga nhl finale carolina hurricanes vegas golden knights

Carolina po gostujoči zmagi izenačila serijo

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