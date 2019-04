Carolina na pol poti do konferenčnega finala, Kolorado izenačil polfinalno serijo

Nekoliko višje postavljeni kolektiv New York Islanders je izgubil še drugo tekmo konferenčnega polfinala proti Carolina Hurricanes. Tokrat je bil izid za gostujočo zasedbo iz Severne Karoline 2:1.Warren Foegele in Nino Niederreiter sta zabila v polno v razmaku zgolj 48 sekund v prvih dveh minutah tretje tretjine. Ostalo je opravil pomožni vratar Curtis McElhinney, ki je vstopil po odhodu poškodovanega Petra Mrazeka ter zbral 17 obramb. Carolina je tako prišla do še šeste zmage na sedmih tekmah v končnici. V konferenčni polfinalni seriji na zahodu pa so morski psi iz San Joseja zapravili prednost domačega terena in izgubili s 3:4 proti gostujočemu Koloradu, ki se z zmago vrača domov, kjer bosta naslednji dve tekmi.

Po začetnem vodstvu z 1:0 v prvi tretjini domači San Jose v nadaljevanju ni več prišel do vodstva, pobuda pa je bila povsem na strani gostov, ki so bili podjetnejši v drugi in tretji tretjini.

Gabriel Landeskog in Tyson Barrie sta v drugi tretjini poskrbela za vodstvo 2:1, Matt Nieto in Nathan MacKinnon pa sta svoje dodala še v zadnji tretjini za 4:2. Odlični Brent Burns je 11 sekund pred koncem postavil izid 3:4, a je za izenačenje in morebitni preobrat zmanjkalo časa.



Izidi, končnica, 2. krog:

- vzhodna konferenca, polfinale:

New York Islanders -Carolina Hurricanes 1:2

(Carolina vodi z 2:0 v zmagah)

- zahodna konferenca, polfinale:

San Jose Sharks - Colorado Avalanche 3:4

(ekipi sta izenačeni 1:1)