Carolina diha za ovratnik vodilnemu New Yorku

Hokejisti Carolina Hurricanes so v severnoameriški ligi NHL v gosteh s 4:2 ugnali Chicago Blackhawks in se le na točko približali vodilni ekipi vzhoda New York Rangers. Do konca rednega dela je sicer ostalo le še 26 od skupno 1312 tekem. Končnico si je doslej zagotovilo 14 ekip, vseh osem z zahoda, medtem ko sta na vzhodu odprti še dve mesti.