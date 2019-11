Carolina nadigrala Ottawo, drama v Washingtonu

Carolina je imela na začetku sezone težave z doseganjem golov in zmagami, na dveh tekmah v treh dneh proti Ottawi pa je rešila obe težavi. Za Carolino, ki je zmagala šele drugič v mesecu novembru, je dvakrat zadel Sebastian Aho, Joel Edmundson je prispeval gol in dve podaji. Warren Foegele, Ryan Dzingel in Martin Nečas so vpisali po gol in podajo. Natančna sta bila še Haydn Fleury in Dougie Hamilton. Andrej Svečnikov inBrett Pesce sta v statistiko vpisala po dve podaji, Petr Mrazek je ustavil 26 strelov tekmecev.

Na drugi strani sta zadela Colin White in Brady Tkachuk. Ottawa je sicer zmagala zadnje tri od štirih tekem, vseeno pa ostaja pri dnu lestvice lige NHL. Zbrala je 13 točk, toliko kot tudi Minnesota in Detroit. Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so z 11 točkami na zadnjem mestu.

Drama v Washingtonu

Arizona je že vodila s 3:0, a dopustila Washingtonu, da se je vrnil v igro. T.J. Oshie je za Capitals zadel v sodniškem dodatku, za nekaj trenutkov Coyotes spravil v slabo voljo, a so sodniki njegov gol razveljavili zaradi nedovoljenega položaja.