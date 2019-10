NHL: Carolina z najboljšim začetkom v zgodovini franšize

Zasedba iz Severne Karoline, ki je edini Stanleyjev pokal osvojila leta 2006, je v novi sezoni na petih odigranih tekmah vpisala prav toliko, pet, zmag. Orkani so se z 10 točkami zavihteli povsem na vrh razvrstitve vzhodne konference in lige NHL.Moštvo Hurricanes je za najboljši začetek v zgodovini franšize poskrbela z zmago na domačem ledu dvorane v Raleighu, ko so s 5:2 odpravili ekipo New York Islanders. Carolina je bila boljša ekipa v vseh pogledih, gostujoče otočane so v strelih na gol prekašali s kar 40:19. Najboljša posameznika med orkani sta bila Dougie Hamilton in Andrej Svečnikov, ki sta vsak dala gol in podajo.