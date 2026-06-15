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Hokej

Carolina po dveh desetletjih znova osvojila Stanleyjev pokal

Las Vegas, 15. 06. 2026 07.45 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Carolina Hurricanes

Hokejisti ekipe Carolina Hurricanes so osvojili naslov prvaka v severnoameriški ligi NHL. V šesti tekmi velikega finala je Carolina danes v gosteh s 3:0 premagala Vegas Golden Knights in naslov osvojila s skupnim izidom 4:2 v zmagah.

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Za Carolino je to drugi naslov prvaka v ligi, prvega je osvojila pred natančno 20 leti v sezoni 2005/06, ko je v finalu ugnala Edmonton s 4:3 v zmagah. V tej sezoni je za naslov potrebovala šest tekem, odločilno zmago, 16. v končnici, pa je dosegla na terenu tekmecev.

Na današnji tekmi je za vodstvo poskrbel Taylor Hall že v četrti minuti, Jackson Blake je v drugi tretjini povišal na 2:0. Sredi zadnje tretjine so bili gostitelji blizu znižanju, a je Jack Eichel zadel le prečko. Ob koncu so domači morali tvegati brez vratarja, a je že 68 sekund pred koncem Nikolaj Ehlers zadel za 3:0 in potrdil naslov prvaka.

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Carolina je v finalu igrala še leta 2002, ko je klonila proti Detroitu. Poraženi Golden Knights so v tej sezoni tretjič igrali v velikem finalu za Stanleyjev pokal, drugič po letu 2018 so izgubili, prvaki pa so bili v sezoni 2022/23. Golden Knights so izgubili tri zaporedne tekme v velikem finalu in od vodstva z 2:1 nazadnje prišli do skupnega finalnega poraza. Carolina je na zadnjih treh tekmah za tri zmage dosegla 12 golov, dobila jih je le pet.

Sveži prvaki lige so imeli danes še enega junaka, vratar Brandon Bussi je ustavil vseh 22 strelov na svoj gol in finale končal s "shutoutom". Bussi finalne serije ni začel kot prvi vratar, a je dobil priložnost po slabi predstavi svojih soigralcev, ko je na tretji tekmi po zaostanku z 0:4 v zadnji tretjini zamenjal Frederika Andersena.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Malo nenavadno je bilo, kako sem prišel zraven. A čutil sem zaupanje trenerja, spodbujal me je in vedno bom hvaležen za to," je o svoji poti do velikega uspeha po zmagi dejal Bussi. Med zadnjimi, ki je po koncu tekme in slovesnosti na ledu, ko so najprej kapetan Jordan Staal in potem vsi člani ekipe visoko dvignili veliko lovoriko za zmago, stopil v ospredje, je bil Rod Brind'Amour. Deluje kot povezovalni člen med obema naslovoma te ekipe, saj je bil leta 2006 kapetan na ledu, zdaj pa je trener.

Natančni statistiki v NHL so poudarili, da je šele sedmi v zgodovini tekmovanja, ki je naslov osvojil v takšni dvojni vlogi, in šele četrti, ki je bil prvak kot kapetan in glavni trener. "Presrečen sem, vesel za vsakogar. To je to, za to igramo, to je hokej. A to ni samo dosežek na tej tekmi, fantje so za to garali osem let," je po veliki zmagi dejal trener Caroline.

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Kapetan Staal je dobil nagrado Conn Smythe za najkoristnejšega igralca končnice. Pri 37 letih in 277 dneh je postal najstarejši dobitnik te prestižne nagrade, po starosti je presegel vratarja Bostona Tima Thomasa (37 let, 61 dni), ki je nagrado dobil leta 2011.

Za Staala je bila današnja končna zmaga v NHL druga v karieri, Stanleyjev pokal je prvič dvignil pred 17 leti, ko je igral za Pittsburgh. Tako je zdaj rekorder še po najdaljšem premoru med dvema osvojenima pokaloma - pred njim je Chris Chelios na drugo lovoriko čakal 16 let med letoma 1986 (slavil je z Montrealom) in 2002 (zmaga z Detroitom).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V celotni končnici sezone 2025/26 je Staal zbral 12 točk za osem golov in štiri podaje na 19 tekmah, sedem točk (šest golov in podaja) je dosegel v finalu. Staal je drugi igralec ekipe Hurricanes s to lovoriko; leta 2006 jo je ob prvem naslovu prvaka dobil vratar Cam Ward. "Neverjetno je. Kakšna bitka, kakšni občutki. Preprosto rad zmagujem, vedno znova. Vsi smo dali vse od sebe, da plošček ne bi končal v naši mreži. Ponosen sem na fante," je zmago pospremil Staal.

"Vsi so prispevali svoj delež. V finalu smo se lahko zanesli na vse člane ekipe, to kaže, kakšno širino imamo. Ne bi mogel biti bolj ponosen," pa je dodal Seth Jarvis.

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Liga NHL, finale, šesta tekma, izid:

Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

(Carolina je s skupnim izidom 4:2 v zmagah osvojila naslov prvaka lige NHL). 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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